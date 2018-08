Los trabajadores panaderos continúan reivindicando su labor cotidiana

Hoy se celebra en el país el Día del Panadero, un oficio entrañable y reconocido por toda la comunidad y las familias que día a día llevan a su mesa el pan que elaboran los trabajadores panaderos.

El 4 de agosto fue reconocido oficialmente como el Día Nacional del Panadero por el Congreso Nacional argentino en el año 1957.

Esta fecha se decidió ya que el 4 de agosto de 1887 se creó el primer sindicato de obreros panaderos, llamado por entonces Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos.

Rosana Farías, secretaria del Sindicato de Panaderos de Junín se refirió a la actualidad de la profesión y los proyectos que vendrán.

Actualidad del sector

“En este 2018 el panorama está bastante difícil”, adelantó la titular del gremio y brindó detalles de la situación que atraviesa el sector panadero.

“La situación económica nos ha golpeado como a todos los ciudadanos afectados con los tarifazos, los aumentos de alimentos básicos. Hoy comer es un lujo y la herramienta fundamental que es el gas, la luz, dentro de nuestra actividad, es lo que más nos afectó”.

En la zona que comprende Suppaj, según explicó Farías, “han cerrado ya quince empresas. Afectó a las más pequeñas que tuvieron que cerrar sus puertas. Son panaderías que tenían un emprendimiento y ahí hay uno o dos trabajadores, quedaron familias sin trabajo”.

Incluso aseguró que en muchos casos, “se ve más la clandestinidad, esta situación llevó a que volviéramos a esa época donde el trabajador tenía que optar, renunciar a su trabajo o seguir trabajando en una condición informal”.

Capacitaciones y celebración

Desde el gremio llevarán adelante distintas capacitaciones para mejorar el oficio panadero y brindar herramientas a los trabajadores.

“Comenzamos con una militancia y capacitación y nos dimos cuenta de la necesidad que tiene el trabajador y la trabajadora de estar informado, de saber de qué se trata y prepararse”, destacó Farías.

La primera capacitación será el 10 de agosto y ya cuentan con 45 inscriptos.

“Tenemos 45 confirmados lo que para nosotros es un montón. Son compañeros y compañeras que quieren estar presentes y es importantísimo”.

El 22 de agosto se realizará un plenario de violencia laboral, que según la secretaria de Suppaj es muy importante porque “con toda esta situación se fomenta más. Como siempre están los que se avivan y juegan con esta necesidad de los trabajadores y la presión a la que los someten. Por eso nos gusta que el trabajador esté preparado y sepa de qué se trata cada cosa. No sólo sobre cómo se hace el pan sino conocer las leyes laborales, que son las que nos competen a nosotros”.

La celebración será a fin de año, como ocurrió el año pasado.

“Lamentablemente no podemos hacer una fiesta, vamos a dejarla si Dios quiere para fin de año, esperemos poder hacerla. Sí hacemos obsequios para todos los trabajadores de Junín y la zona. En Junín tuvimos la suerte de hacer un convenio con el circo y entregarles entradas para los hijos de los trabajadores. Y si Dios quiere, tendremos 10 viajes a Mar del Plata para dos personas con todo gratis”, destacó.

Escuela de oficio panadero

Uno de los sueños, así lo llama Rosana Farías hasta tanto se cumpla, tiene que ver con la creación de una escuela de oficio panadero.

“Hay una gran cantidad de maquinarias que hemos ido comprando y la idea es, el año que viene, poder plantar la escuela de oficio panadero. Sería muy importante porque ahí no solo capacitaríamos en la actividad sino que además los formaríamos con esas capacitaciones que venimos dando”, explicó.

La intención es “que el oficio no se pierda y se valore como corresponde, no solo en lo que es el oficio en sí sino también en lo salarial. Cuando uno tiene un título puede llegar a pelear muchísimo mejor el salario”, remarcó Farías.

Asimismo, destacó el equipo de trabajo que la acompaña, “gracias a Dios tenemos una linda gestión más allá de los problemas económicos, hemos logrado tener un gran equipo de trabajo, todos vamos para el mismo lado: llegar a los trabajadores y hacer que se fortalezca el gremio”, concluyó.