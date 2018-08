Cientos de egresados de Junín podrían perder su viaje a Bariloche

Según se conoció ayer, la empresa de turismo Snow Travel estaría atravesando serios problemas financieros que la habrían obligado a entrar en una situación de cesación de pagos.

Frente a este escenario, el viaje a Bariloche de miles de estudiantes, tanto juninenses como de otros puntos de la Argentina, estaría a un paso de no concretarse.

Así se desprende de los contratos que la empresa firmó para la temporada 2018, los cuales ascenderían a un total de 9 mil. A este número también se deben sumar los estudiantes que ya comenzaron a pagar su viaje de cara a 2019 y 2020.

La compañía especializada en la prestación de servicios turísticos relacionados con viajes de egresados a Bariloche, quien es reconocida en la industria como una de las más importantes, vende viajes en Salta, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, San Juan, Córdoba, en Capital y la Provincia de Buenos Aires.

Si bien el Ministerio de Turismo de la Nación confirmó que la agencia informó que no podrá cumplir con los servicios turísticos, la empresa Snow Travel aún no publicó ningún comunicado oficial por escrito, ni en su página web sobre su estatus patrimonial.

Aparentemente, habría unos 150 alumnos de Junín que podrían quedarse sin el anhelado viaje de fin de curso. Se trata de estudiantes de los colegios Marianista, Santa Unión, San José, Comercial, Escuela Secundaria 18 y Agustín Roca de las promociones 2019 y, en menor medida, 2020.