Docentes y gremios reclamaron por la trágica explosión en la escuela de Moreno

Luego de la explosión de una garrafa en la Escuela Nº 49 de la localidad de Moreno, que le costó la vida a la vicedirectora del establecimiento Sandra Calamaro y al auxiliar docente, Rubén Rodríguez, los gremios docentes y estatales llevaron adelante un cese de actividades ayer en toda la provincia y capital para reclamar por lo sucedido con un muy alto acatamiento.

En nuestra ciudad, la convocatoria se realizó en la plaza 25 de Mayo y adhirieron distintos actores gremiales.

La protesta se centró en los reclamos por infraestructura que según destacó Francina Sierra, secretaria de Suteba, los gremios vienen realizando desde hace años, sin obtener respuesta.

Por su parte, la gobernadora María Eugenia Vidal se expresó en redes sociales y lamentó “la utilización política del hecho”.

“Un abandono absoluto”

La secretaria de Suteba, Francina Sierra expresó durante la marcha: “Venimos diciendo esto desde hace años, no desde hace dos años, hace años que venimos denunciando las cuestiones de infraestructura escolar en todas las escuelas de toda la provincia de Buenos Aires”, reclamó.

“Este gobierno que dijo que venía a hacer un cambio, lo único que hizo fue profundizar las problemáticas que nosotros ya teníamos. Un abandono absoluto de la infraestructura escolar, un abandono absoluto de la escuela pública, poniendo a todos nosotros en riesgo, porque Sandra y Rubén podrían haber sido cualquiera de nosotros”, destacó Sierra entre lágrimas.

La referente de Suteba en nuestra ciudad destacó que son cuestiones que atraviesan a todos.

“Si no pasan más tragedias en la escuela pública es porque cada uno de nosotros que está adentro o afuera, le está poniendo el cuerpo. Si en Junín no pasó esto fue porque hubo compañeros y compañeras que al sentir una pérdida de gas, hace un mes y medio, le pusieron el cuerpo y evacuaron rápidamente y pudieron zafar de esa situación, pero nosotros tenemos escuelas que están en riesgo, que tienen riesgos serios y que en esta ciudad, nadie le da respuesta”.

Nancy Tridone, secretaria de Sadop culpó directamente al gobierno provincial.

“Por supuesto que responsabilizamos también a la gobernadora Vidal, doblemente, por tres. Porque prometió que íbamos a mejorar la infraestructura de las escuelas de la ciudad y la calidad educativa y está haciendo todo para no lograrlo”, enfatizó.

Tridone reclamó que no se da respuesta “a las innumerables denuncias que los gremios docentes venimos haciendo, luego de un relevamiento muy profundo que se hizo en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires”.

Asimismio, criticó que se dejara sin efecto la implementación de la ley provincial de Comité Mixto, “que se había comenzado a trabajar en el 2014, junto con los gremios docentes, para empezar a trabajar seriamente en las escuelas para tener un relevamiento diario de las condiciones de seguridad e higiene”.

“Están presionando”

Desde Udeb, María Inés Sequeira aseguró: “Nosotros entregamos las condiciones laborales en las cuales se encontraban cada una de las escuelas. A nosotros nadie nos llamó”, en referencia a posibles soluciones que pudieran haberse logrado.

“Suceden cosas en Junín, hemos tenido muchos problemas, de electricidad, de agua, de gas.

Y cuando recorríamos las escuelas y subíamos fotos en facebook, nos han venido a decir los docentes y delegados que por presión, lo sacáramos. Hasta sé que han hecho actas los directivos que les han indicado los inspectores, porque eso no correspondía”, reclamó la secretaria de Udeb.

“Pero ¿qué hizo el Ministerio de Trabajo el lunes y martes? Recorrió las escuelas, pidiendo nombre, apellido y DNI de los docentes que estaban haciendo paro. Cuántos sumarios hay hechos ya porque las escuelas están cerradas. ¿Qué pasa? Los directivos también tienen derecho a hacer paro, como el inspector tiene derecho si quiere. ¿Qué está pasando? Están presionando. Los están obligando a hacer cosas que no quieren”, denunció Sequeira.