Crisis tambera: La Rural de Junín advierte que “la situación de la lechería es terminal”

Desde la Sociedad Rural de Junín lanzaron un comunicado alertando sobre la situación actual de la lechería y la complejidad que tienen los tambos para seguir produciendo. “Las vacas comen en dólares y producen en pesos”, advirtieron desde la entidad ruralista local, como resumen del presente de la actividad lechera en nuestro país.

“El costo de la alimentación, sumado a los costos de la energía y a la alta carga impositiva, hacen inviable esta actividad productiva”, alertaron.

Y agregaron: “El productor lechero necesita, además de precio, una legislación urgente de la clase política para estar en el mismo plano de igualdad con la industria, para comercializar la leche -su producto primario- y dejar de ser suministrador o abastecedor”, señalaron en un comunicado de prensa.





“Estado ausente”

Asimismo, también aprovecharon para cuestionar las políticas del gobierno de Mauricio Macri, que ayer al mediodía recibió a los integrantes de la mesa de producción lechera (ver recuadro aparte). “El Estado sigue ausente, mira para un costado y deja que sea el mercado el único que regule el negocio”, afirmaron.

“Esta política, que no se diferencia de la implementada por gobiernos anteriores, provoca quebrantos y cierres sistemáticos de tambos”, sostuvieron.

En este contexto, productores tamberos de cuatro provincias se declararon en estado de alerta por las demoras en mejorar el precio que perciben por parte de la industria. Así lo informó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), al manifestar que "la posibilidad de mejora sustancial del precio de la leche al productor está en la cadena láctea que va del consumidor al productor".

"El producto elaborado más básico, que es el queso cremoso, da para pagar más de $8 el litro, recibiendo el productor solo 6,70", sostuvo CRA en un comunicado.

Se reunieron los representantes lecheros de CRA a través de sus Confederadas CARSFE, CARBAP, FARER y CARTEZ en la Sociedad Rural de Rosario "en virtud de la grave situación que atraviesa el sector".

Manifestaron en un documento que "habiéndose analizado el plan de propuestas de CRA hacia el sector lechero, se decidió solicitar una reunión urgente con los cuatro ministros del área de cada provincia, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos".

Les plantearán la situación "ya que los funcionarios responsables del Gobierno no han dado respuesta acorde a la grave situación coyuntural y estructural de la lechería".

También señalaron que "dejar que todo se resuelva sin hacer nada, significará el peligro de que en poco tiempo se corra el riesgo de perder el 50% de los tambos de la Argentina.

El 75,4% de los tambos producen menos de 3.000 litros diarios y aportan el 40% de la producción de leche del país, según el Observatorio lácteo, OCLA.

"Se resolvió finalmente mantenerse en estado de alerta, no descartando futuras medidas de acción gremial al respecto", indicó CRA.

Más producción

La producción láctea aumentó un 7,3% promedio en el primer semestre del año respecto del mismo período del 2017, según datos del Ministerio de Agroindustria.

Además, subió el precio pagado al productor, que en junio alcanzó $6,75 por litro de leche, lo que representa un alza intermensual del 7% e interanual del 22%.

Todo esto, como se dijo, en medio de una profunda crisis de la lechería que afecta en especial a los tambos chicos, que producen 3.000 litros de leche diarios y el 50% está en peligro de cerrar, según Federación Agraria Argentina.

En tanto, el reporte permite vincular las bases de datos de la AFIP, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y del Ministerio de Agroindustria para unificar los registros acorde a las necesidades del sector.

El objetivo es transparentar la dinámica de funcionamiento y contar con información confiable para el diseño de políticas públicas. "Su desarrollo ha sido fruto de los acuerdos alcanzados por la Dirección de Lechería con los representantes de la Producción y de la Industria, así como con otros organismos nacionales con el foco puesto en aumentar la competitividad del sector en su conjunto y promover la inclusión de la totalidad de los tambos y las industrias del país", se indicó en un comunicado oficial.