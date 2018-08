Los porqués de comprar productos de industria nacional en materia de vajillas

Vajillas Cañas es un local proveedor gastronómico ubicado en Uruguay 467 de nuestra ciudad.

Desde ese lugar provee de todo lo necesario en materia de insumos a los locales gastronómicos de Junín y zona, dotándolos de porcelanas, cristalería, cubiertos, como así también de vasos descartables, cocinas, freidoras, etc.

Darío Cañas, propietario del comercio, al ser consultado por Democracia, mencionó que hace muchos años funciona el local, siempre dedicado a la venta de insumos gastronómicos.

“Vendemos en Junín y zona, generalmente son todos productos de industria nacional y algo de Brasil, por ejemplo, los cubiertos con mango de madera. Los platos son todos nacionales, se fabrican en el país como los de marca Tsuji y Verbano”, manifestó.



Respecto a las dificultades que atraviesa la industria nacional en este rubro, Cañas explicó: “El problema que hay son las tarifas de gas y luz, que incrementan los costos de las vajillas, entonces se agrava todo. En nuestro país pareciera que en vez de impulsar lo nacional, queremos que venga lo importado”.

“Yo trato de consumir lo nacional porque después con lo importado si se corta, como ya sucedió, nos quedamos sin reposición, es decir no tenemos la seguridad de que se va a reponer. Yo no puedo cambiar un modelo a cada rato a un bar, por ejemplo, que me compra 120 platos, 120 copas, etc, y no puede cambiar todo el modelo otra vez. Por eso, tiene que haber reposición de lo que el local ya tiene”, dijo.

A la pregunta si pensaba agregar algún producto para vender, Cañas respondió que no porque no quería arriesgar. “No sé qué va a pasar mañana. Los precios cada vez suben más. Por ejemplo, trabajo con cajas de pizza, para empresas y hace unos días me las estaban cobrando 4 pesos y se fue a 5,70 entonces tengo que hablar con los clientes para saber si las quieren o no. Esta situación nos desorienta porque hay aumentos todos los días, es mas lo que perdés que lo que ganás. Si vendemos algo, cuanto lo vamos a comprar vemos qué aumentó tanto o más de lo que lo vendimos y es así también porque subió mucho el dólar”, explicó.

“La situación actual es como estar ante un camión cruzado en el medio de la ruta, está todo parado. Fue un verso grande que nos compramos todos y ahora hay que aguantarlo y ver qué pasa, pero la gente no aguanta más”, advirtió.