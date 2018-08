Récord de operaciones

En los últimos días comenzaron a subir los precios del trigo 2018-2019 esperados para la fase de cosecha, que será a partir de diciembre.

Es precisamente, cuando los valores estacionales del cereal se deprimen por la mayor presión de oferta ante la necesidad de muchos productores de hacer "caja" con el grano recién recolectado, según indicó un informe del sitio Valor Soja.

El alza de los valores del trigo nuevo no pasó desapercibido, dado que muchos empresarios agrícolas recurrieron al mercado de futuros para asegurar precios de venta.

Así la semana pasada, el precio del contrato Trigo Rosario Enero 2019 del Mercado a Término de Buenos Aires, Matba acumuló un volumen de operaciones de 70.600 toneladas. El pasado 4 y 7 de mayo ese contrato había logrado terminar en 200,0 dólares la tonelada, aunque por entonces el mismo no estaba en el radar de los productores, porque apenas se negociaron 7300 toneladas.

"La suba del precio del trigo 2018/2019 no está directamente asociada a factores internos –en la Argentina se prevé un cosechón del cereal a partir de un área sembrada de 6,10 millones de hectáreas– sino a una eventual restricción de oferta provocada por una sequía en regiones productoras de Europa, Rusia, Ucrania y EE.UU", sostuvo Valor Soja.

En tanto, la única variable local que tiene incidencia en los precios internos del cereal es el hecho de que el stock inicial disponible del trigo al comienzo del ciclo comercial 2018-2019 (noviembre próximo) sería bajísimo en términos históricos.