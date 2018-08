¿Qué es el VIH?

La infección por VIH está causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Éste infecta las células del sistema inmunitario y trastorna su funcionamiento, lo que acarrea el deterioro progresivo de dicho sistema y produce una deficiencia de las defensas del cuerpo (inmunodeficiencia).

Se habla de inmunodeficiencia cuando el sistema inmunitario ya no puede cumplir su función de combatir las infecciones desarrollándose infecciones que se denominan «oportunistas» porque los microorganismos causantes aprovechan la debilidad del sistema inmunitario para producir enfermedades.

El VIH puede transmitirse a través de tres formas:

Durante relaciones sexuales vaginales, anales y orales sin preservativo (por el contacto directo de las mucosas con fluidos sexuales -secreciones vaginales, semen o fluidos preseminales- o sangre);

A través de un contacto sanguíneo por materiales punzantes y/o cortantes (por compartir agujas, jeringas, instrumentos usados para perforar la piel -agujas de acupuntura, de tatuajes, piercings, etc.- que no hayan sido previamente esterilizados);

De la mujer embarazada a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

El VIH se previene usando preservativo y/o campo de látex en todas las relaciones sexuales (orales, anales y vaginales).

No compartiendo elementos cortopunzantes como agujas, jeringas, máquinas de afeitar o canutos.

Solicitando el análisis de VIH a todas las embarazadas para que se pueda tratar durante el embarazo y parto, y prevenir la transmisión por leche materna recomendando no amamantar.

La única manera de saber si tenés el virus es con el test de VIH.

Es un análisis de sangre muy simple, que es gratuito, voluntario y totalmente confidencial.

En la provincia de Buenos Aires las personas pueden acceder en forma gratuita al tratamiento para la infección por VIH en los hospitales públicos. Los medicamentos se llaman antirretrovirales (ARV) y actúan frenando la reproducción del virus. De esta manera impiden la destrucción de las defensas y el desarrollo de las enfermedades oportunistas.