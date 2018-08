Jonatan Slider está negociando con Argentino

Argentino recibió anteanoche la mala noticia de que Luciano Massarelli no renovará contrato con el club y su carrera proseguirá en Ferro Carril Oeste.

Este jugador era uno de los deseos de Germán Lambrisca y Marcelo Velazco, pero no pudo ser. El capitalino, ex Ciclista, llegó tras la confianza que le tuvo Argentino en su primera experiencia como ficha mayor y terminó la temporada lesionado gravemente en su rodilla. Pero esta temporada, el Turco comenzó el armado tarde y Ferro ya había puesto los ojos en él.

Una voz importante dentro del Club Argentino, le confió a Democracia que están muy avanzadas las negociaciones con Jonatan Slider. El escolta ascendió con la camiseta del Turco y viene de jugar Liga Nacional en Peñarol de Mar Del Plata. Además, tuvo un gran paso por Estudiantes de Concordia. Cuentan que es una ciudad que quiere mucho y es factible que las reuniones lleguen a buen puerto.

La prioridad es el técnico

Lo de Slider no se cierra porque antes, el presidente Germán Lambrisca quiere abrochar al próximo entrenador. Existieron reuniones con 4 entrenadores: Alejandro Vázquez, de Platense; Maximiliano Seigorman quien actualmente dirige las selecciones formativas; Fabio Demti, que no llegó a un acuerdo económico y un cuarto técnico que se desconoce la identidad aún. Por el momento, Matías Huarte está descartado para ser el entrenador jefe.

Ciclista quiere avanzar

El verdirrojo sigue armando la comisión para esta temporada de Liga Argentina. Lo ideal sería realizar la asamblea esta semana, que es lo que quieren los nuevos dirigentes. Hoy tendrían las últimas reuniones con los sponsors y tendrían apalabrado a algunos jugadores, pero no lo pueden hacer oficial.

Lisandro Fernández a Salta Basket

Salta Basket incorporó otro refuerzo de jerarquía, se trata de Lisandro Fernández, un joven de 20 años quien llegará al elenco salteño para disputar la próxima Liga Argentina temporada 2018/2019. Oriundo de Cañada de Gómez, posee una valiosa experiencia tras su paso por Liga Argentina en la temporada 2014/2015 con su club de origen. Luego, en 2015, logró pegar el salto y llegar nada menos que a la franquicia de Boedo, San Lorenzo, campeón en las últimas tres temporadas.

Se trata de un jugador que se desempeña como escolta (ayuda base o 2) pero que también, por sus cualidades deportivas, puede posicionarse como alero (3). Con solo 20 años será uno de los juveniles con los que podrá contar el entrenador en jefe Leandro Hiriart.

En su proyección juvenil, sus antecedentes no son menos importantes dado que Lisandro Fernández supo integrar la Selección Argentina U16 siendo miembro del plantel que jugó el certamen internacional en Turquía en 2014, una año después formó parte de la Selección nacional en el Torneo Sudamericano U17 disputado en Chaco, entre otras incursiones en las selecciones nacionales del juvenil que ya forma parte del plantel infernal. Se suma a Rasio, Gerbaudo y Mariani.

¿Habemus Rosario en Liga Argentina?

Sportivo América tiene avanzado el proyecto para ser parte de la Liga Argentina. El equipo rosarino ya tuvo contactos con la ADC, y diferentes reuniones para dar el visto bueno próximamente. El dirigente Hugo Luna dialogó con medios locales, y explicó los motivos para la posible llegada del verde al torneo nacional.

En dialogo con la web Basquet Rosario, el dirigente dio los motivos del posible desembarco del equipo a la Liga Argentina “Esta chance histórica es la concreción del proyecto de la agrupación América es Grande. Quisimos trabajar para el club, ordenando el básquet en formativas e ir subiendo categorías con la primera”, explicó Luna, quien encabezó las charlas en Buenos Aires y halló buena recepción: “El sueño estaba, los contactos aparecieron, tenemos como nexo a Hugo Cortés, ex jugador rosarino que trabaja en la Asociación de Clubes y surgieron lazos para dialogar con Fabián Borro. Tuvimos algunas reuniones y ven con muy buenos ojos que Rosario esté en el mundo de la Liga Nacional”.

Sabe que es complicado el desafío, aunque no le tiene temor y piensa en grande: “Nosotros somos laburantes del básquet, no somos millonarios, no tenemos gente que ponga dinero. Trabajamos, vendemos publicidad, armamos unidades de negocios para poder hacer básquet. Rosario es muy futbolero, y nosotros tenemos que producir recursos. Para ello tenemos que tener básquet profesional que es donde nosotros mejor nos sentimos. Trabajar con jugadores dispuestos a darlo todo en cada entrenamiento y dispuestos a vivir dedicados al alto rendimiento”.

“La idea estaba en poder llegar deportivamente de aquí a unos años, pero en las primeras reuniones nos quedó claro que ellos tenían en cuenta nuestro proyecto y por eso surge esta chance. Vamos a trabajar para que Rosario de una vez por todas tenga básquet profesional y no se vaya nunca más”, se ilusionó para ampliar: “Vamos a tener el apoyo de la Asociación y queremos mantenernos en esa idea de ser trampolín para los jugadores de Rosario que sueñan con la Liga, que la siguen por televisión, streaming, redes. Las bases son sólidas y los cimientos son fuertes. Desde el día 1 que empezamos a trabajar esto era parte del proyecto. Y creemos firmemente en que vamos a hacerlo realidad”.

"No somos millonarios, pero les daremos minutos a los jugadores con ganas de progresar. Esto es todo esfuerzo y sacrificio, no vamos a gastar lo que no tenemos. Usar la camiseta y mostrarse a nivel nacional tiene que ser el desafío de los jugadores".

“Tenemos el mismo pensamiento que la Asociación de Clubes. Creo que esto va a unir partes, que va a armonizar la ciudad. No lo podemos asegurar, pero está encaminado”.