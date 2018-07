Tras un dispar acatamiento, Suteba continuará hoy con la jornada de paro

La convocatoria realizada por Ctera a una protesta por 48 horas, a la que se plegó Suteba, según indicaron desde el gremio, registró un acatamiento del 60% en nuestra ciudad.

La medida, que incluyó movilizaciones provinciales y paro en distintas provincias, se enmarcó en una jornada nacional que el propio titular del sindicato docente, Roberto Baradel separó del dictamen de conciliación obligatoria por la cual ahora el Gobierno provincial analiza sanciones al Suteba.

El sindicalista explicó que la medida de fuerza de protestar durante 48 horas fue una decisión de Ctera a la cual adhirieron los gremios de base en el marco de la Federación Docente, por lo que, según dijo, el gobierno bonaerense no puede sancionar a Suteba.

Según Baradel, su gremio "no ha violado ninguna conciliación obligatoria" dictada por el Gobierno bonaerense contra una medida de fuerza provincial, sino que adhirió a una huelga nacional convocada por Ctera que no fue objetada por las autoridades.





"Nosotros estamos llevando adelante en Buenos Aires una medida nacional convocada por Ctera, que no es violatoria de ninguna conciliación obligatoria porque no estuvo objetada ni intimada ni cuestionada por las autoridades", dijo Baradel quien de ese modo descartó en conferencia de prensa que el gobierno bonaerense pueda aplicar una multa millonaria contra Suteba por haber realizado una huelga a pesar del dictado de una conciliación en las horas previas.

El ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, había confirmado que la administración de María Eugenia Vidal analizaba una sanción al gremio por la huelga en provincia.

"Todos acataron la conciliación obligatoria menos Suteba, que junto con la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) declararon un paro en algunas provincias, una de ellas es Buenos Aires", se quejó el funcionario en declaraciones radiales.

"El ministerio de Trabajo está analizando las sanciones, porque hay una ley que regula las infracciones laborales. El miércoles pasado adelantamos el 15 por ciento y el cobro de sueldo; no vemos el sentido de este paro", estimó Sánchez Zinny.

“En pausa”

Francina Sierra, secretaria de Suteba en Junín aseguró: “La adhesión fue del 60% en la ciudad y a nivel provincial supera el 80% lo que quiere decir que más allá de que quien convoca es la Ctera y no todos los sindicatos que formamos parte del FUD somos sindicatos de base de la Ctera, de todos modos los docentes han encontrado en esta herramienta la posibilidad de demostrar su descontento, de decirle a la gobernadora Vidal que no estamos dispuestos a renunciar a la lucha, que seguimos de pie con mucha dignidad”.

En ese sentido, volvió a reclamar una pronta convocatoria: “Queremos que nos convoquen rápidamente para que efectivamente pueda ser una propuesta seria para mejorar nuestros salarios y recomponer nuestra pérdida de poder adquisitivo y para poder cerrar nuestra paritaria de una vez por todas”, enfatizó.

Desde Udocba, Cecilia Paolizzi destacó que “el Frente de Unidad adhirió a la conciliación obligatoria, pone pausa a la medida de fuerza apelando a que el gobierno de buena fe y mediante el diálogo pueda resolver este conflicto que él mismo crea”.

Paolizzi aseguró que pondrán “pausa” hasta el 17 de agosto pero todo dependerá de que el gobierno vuelva a convocar a los gremios.

“Ante un paro masivo por 72 horas que era lo que había decidido el Fud, para después del receso ellos usaron la última herramienta que les quedaba, la conciliación. Nosotros volvimos a mostrar predisposición y apostar al diálogo. Hasta el 17 de agosto vamos a esperar que el gobierno convoque porque así lo establece la conciliación obligatoria. Si no hay solución, la lucha va a continuar”, aseguró.

Udeb Junín, adherida a Feb acató la conciliación obligatoria y por el momento, según destacó Inés Sequeira, su secretaria, "hasta que pasen 15 días hay que esperar, sin realizar medidas de fuerza".

A su vez remarcó que, "se está esperando que el Gobierno provincial se siente a negociar nuevamente y lo haga con una propuesta mejor".

Suteba

A partir de las 18,30 de hoy, se concentrarán en la plaza 25 de Mayo.

“Vamos a estar marchando por la escuela pública en la plaza y estaremos realizando distintas acciones hasta que llegue la convocatoria de la gobernadora Vidal que tiene un plazo máximo de 20 días hábiles. Esperamos sea antes”, concluyó Sierra.