Profesionales médicos llamaron a cumplir con las reglamentaciones

Días atrás se realizó una reunión del Consejo Directivo del Colegio de Médicos de la Provincia encabezada por el Dr. Jorge Lusardi, presidente del colegio de Médicos del distrito VI, el Dr. Manuel Caro, vicepresidente (San Nicolás) y el Dr. Carlos Laguía, tesorero (Pergamino) en la que trataron diferentes temas de actualidad, con el foco puesto en los recientes casos de médicos truchos y la importancia del ejercicio profesional del médico y su fiscalización.

“Desde hace muchos años, el Colegio viene fiscalizando el ejercicio profesional. Tiene el gobierno de la matrícula. No así el poder de policía expresamente porque eso el Estado nunca lo delegó, pero el gobierno de la matrícula está inclusive en la Constitución Provincial que hoy nos rige”, explicó el Dr. Jorge Lusardi.

La tareas que han realizado en tal sentido según indicó, “han dado desgraciadamente el resultado por ejemplo, de los dos casos más resonantes de los últimos tiempos, uno en San Nicolás, del falso médico que trabajaba en la Clínica de la Unión Obrera y Metalúrgica y otro aquí en Junín con una médica que no llegó ni siquiera a actuar debido a la pronta reacción que tuvieron nuestros inspectores y a la gente que nos acompaña normalmente, trabajando dentro de las clínicas que son quienes dan el alerta”.

En el reciente caso de San Nicolás, el doctor, Manuel Caro destacó que “este no médico actuaba en una de las clínicas de San Nicolás. Fue detectado porque se presentó para que el Colegio avale una residencia y dentro del staff médico estaba esta persona. Se hizo la compulsa de los profesionales del staff y se detectó a este individuo, por unas matrículas que teníamos y denuncias anónimas del uso de matrículas”.

En Cañuelas también se registraron dos casos y el Dr. Carlos Laguía remarcó que “evidentemente hay resortes institucionales, no del Colegio de Médicos sino de quien incorpora médicos que no cumplen o no llevan a cabo toda la reglamentación suficiente. Si se pidieran los certificados de matriculación, seguramente estos casos no sucederían, por lo tanto nosotros en el distrito VI, muy amplio en kilómetros y población, hacemos notas a instituciones a nivel municipal y privado para que cumplan las reglamentaciones”.

Consultado sobre la situación del Hospital Interzonal y el servicio de terapia pediátrica, el Dr. Lusardi aseguró que “falta recurso humano para completar planteles como en cualquier hospital provincial. Hay falencias de organización, de políticas hacia determinadas cosas, pero la salud pública no corre peligro”.