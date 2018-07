Solo Suteba adhiere al paro de 48 horas convocado por Ctera

La convocatoria a una jornada nacional de protesta por 48 horas para hoy y mañana realizada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) fue acatada por Suteba, sindicato de base.

La medida incluye movilizaciones provinciales y paro en distintas provincias, como Buenos Aires, Chaco, Tierra del Fuego y Santa Cruz, además de Capital Federal.

Consultada la secretaria de Suteba, Francina Sierra, destacó que “la jornada de protesta nacional que plantea nuestra Confederación de los Trabajadores incluye paros en algunas provincias como es el caso de Buenos Aires pero no es paro nacional”.

Respecto de la conciliación obligatoria dispuesta la semana pasada, Sierra aclaró que “va por otro carril, nunca dijimos que no la íbamos a acatar pero entre hoy y mañana se dará a conocer la postura del Suteba. En el plano provincial, el equipo de abogados del gremio está evaluando una posición. En el marco nacional nosotros tenemos nuestras jornadas de lucha a las cuales hemos adherido”.

La convocatoria de Ctera, según explicó, “es una medida nacional que nos agrupa a todos, que trasciende la afiliación al Suteba porque vemos que muchos docentes que no son afiliados a ningún sindicato están manifestando voluntad de parar hoy y el martes con lo cual esto habla del descontento que hay en todo el sector docente y la significativa acción de sumarse a un paro de estas características aún sin ser afiliados”.

Suteba es el único gremio que adhiere a la medida mientras el resto decidió levantar la medida y comenzar las clases luego del receso.

“Las cuestiones por las que estamos yendo al paro es para que se resuelva nuestro conflicto provincial pero además por todas las reivindicaciones nacionales que tienen que ver con paritaria nacional docente con la nueva ley de financiamiento en educación, por el cuidado de nuestra jubilación, por mejores condiciones de enseñar y aprender, por la defensa del fondo de incentivo docente que peligra y por todas las políticas de ajuste en educación, concluyó.

Clase abierta

Suteba convoca a docentes a participar de una clase abierta que se realizará hoy a las 10 en la plaza 25 de Mayo.

“Le pedimos que vayan con su guardapolvo, silla y cartuchera. Luego a las 11,30 vamos a movilizarnos al Ministerio de Trabajo en conjunto con los trabajadores estatales, en apoyo a la lucha de los trabajadores de Medilogos pero también para reclamar al ministerio para que asuma su postura, su control y su imparcialidad ante las presiones que sufren los docentes de sus supervisores y funcionarios del sistema educativo para boicotear y no dejar que ejerzan su derecho al paro”.

Cerca del mediodía, nuevamente en la plaza 25 de Mayo se realizará la intervención artística “La cinta que nunca se corta”.