Arata reclama un “giro de 180 grados”

La legisladora provincial por el massismo Valeria Arata cuestionó el rumbo económico del Gobierno y afirmó que "debe dar un giro de 180 grados y promover el desarrollo de las Pymes y el comercio".

En este sentido, la diputada por la Cuarta Sección Electoral consideró que “es allí donde se producen los puestos de empleo genuinos que necesita el país”.

Y agregó: “Sería una buena medida para cambiar el rumbo económico del cual debemos salir para evitar tocar fondo. Estamos frente a la caída de la economía más pronunciada de los últimos nueve años (5,8%). El Gobierno no puede seguir pensando que la única forma de salir de la crisis es con más ajuste".

"Otro tema central es solucionar el impacto que generan las tarifas en el poder adquisitivo de las familias. Los salarios, que han quedado muy retrasados frente al crecimiento de la inflación, no pueden soportar los valores de las tarifas de los servicios esenciales y esto obviamente complica aún más las economías familiares", sostuvo.

"Desde el Frente Renovador venimos advirtiendo que el rumbo económico que eligió el Gobierno es incorrecto. No solo explicamos lo que podía pasar, sino que permanentemente le ofrecimos una alternativa. Sin embargo, de manera obstinada, el Gobierno insiste en profundizar su política económica de ajuste y recesión", cerró.