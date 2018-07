Buscan recuperar al sector pyme con planes de promoción y financiamiento

Se sabe que la crisis cambiaria tuvo un fuerte impacto en la economía y, en ese contexto, las pymes son las que más están sufriendo sus consecuencias.

En el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires son conscientes de esta situación. El propio titular de esta cartera, Javier Tizado, explicó, en diálogo exclusivo con Democracia, que “en términos de crecimiento, hasta abril la provincia venía creciendo a un 5%, más que la Nación, y trece de los quince sectores industriales venían en alza; obviamente, la tormenta cambiaria hizo que muchos planes se pararan y este proceso de crecimiento se interrumpiera, y nosotros tenemos que estar muy atentos para identificar cuáles son las empresas que, eventualmente, puedan llegar a tener un problema de empleo y tratar de brindarles toda la asistencia posible”.

Es en ese marco que la Provincia busca darle herramientas a este sector a través de numerosos programas de articulación y financiamiento a tasas subsidiadas.

También el municipio trabaja en ese sentido, acercando los planes de Nación y Provincia a los empresarios locales. “Estamos ayudando a las pymes en el acceso al financiamiento y tenemos líneas de promoción del Ministerio de Producción de la Nación de subsidio de tasa para inversión productiva”, comenta el subsecretario de Producción municipal, Daniel Coria. Y no solo eso: el intendente, Pablo Petrecca, anunciaría esta semana un Programa de Promoción Productiva local para Pymes (ver recuadro).

Lo cierto es que para el sector de las pequeñas y medianas empresas local, la situación es bastante compleja. “El sector pyme viene golpeado desde hace dos años y desde abril eso recrudeció mucho, sobre todo porque se retrajo mucho el consumo”, explica el titular de la Cámara Pyme del Noroeste Bonaerense (Capynoba), para luego añadir: “La demanda principal de las pymes es una baja en la presión fiscal y en las tasas de interés. Lo mismo que los programas de cuotas a largo plazo, a 18 o 20 meses con intereses accesibles, para estimular el consumo”.

Herramientas disponibles

Uno de los reclamos mas comunes de los empresarios pymes pasa por las dificultades para mantener los puestos de trabajo. “Hay sectores que tienen que ver con el consumo masivo, básicamente textil y calzado, adonde cuesta sostener el nivel de empleo”, admite Tizado. En tal sentido, que se haya mantenido el Ahora 12 y que se hayan incorporado tres y seis cuotas a este programa, “algo importante porque el 50% de lo que se vende en textil y calzado es en cuotas, por eso estos planes de incentivo al consumo son importantes para mantener las fuentes de trabajo”, añade el ministro.

Sobre las acciones en el mercado laboral, el ministro de Producción hace referencia al “Programa de Transformación Productiva que vincula a las empresas que están tomando gente con las que, lamentablemente, están sacando personal, y se les da un beneficio a las empresas que tomen a quien se esté quedando sin trabajo, y eso se hace interactuando a través de los estados provincial y nacional”. Se trata de una iniciativa “que puede dar resultados, porque se le da un beneficio al que toma a esa gente y el trabajador puede seguir manteniendo el empleo”.

En cuanto a otras herramientas vigentes, Tizado menciona, “junto con la línea de créditos bandos”, el programa Comprá Pyme: “Identificamos muchas pymes alimenticias que tenían muy dificultado el ingreso a las góndolas de los supermercados, entonces generamos un programa que regula las condiciones comerciales, bajando los plazos de pago, estableciendo condiciones de visibilización de los productos. Ese programa ha tenido un éxito muy bueno, tenemos el 60% de los supermercados de la provincia incriptos y estamos incorporando, día a día, cada vez más pymes. El trámite para inscribirse al programa se hace por la web”.

Con el programa Producción en tu Municipio, funcionarios provinciales de diferentes reparticiones, como la Autoridad del Agua, OPDS, ARBA, Banco Provincia, Fogaba, o Vialidad bajan al territorio. “A veces las pymes tienen dificultades de crecimiento porque tienen trámites y cuestiones que hacen a trabas que les impiden desarrollarse –explica Tizado– y esto sirve para simplificarle la vida a la pyme. En la provincia estamos haciendo un proceso de desburocratización, porque cuando uno ve la cantidad de trámites que tienen que hacer las empresas nos parece una barbaridad y es improductivo”.

Finalmente, Tizado subraya que “hay mucho capital humano, mucho emprendedurismo y mucha responsabilidad social por parte de nuestros emprendedores”. Y en torno al futuro, señala: “La provincia viene haciendo un esfuerzo importante, son 15 mil millones de pesos que se volcaron a la actividad industrial a través de la baja de Ingresos Brutos, del Impuesto a los Sellos, todo el trabajo de la Ley de Responsabilidad Fiscal y todo lo que tiene que ver con la desburocratización y con el financiamiento, porque el Banco Provincia lanzó líneas blandas de créditos, que van del 20 al 24%, por 11 mil millones de pesos. Estas medidas son importantísimas y hay que mantenerlas en el tiempo. Una vez estabilizada toda la cuestión financiera y cambiaria, esperamos volver a la senda del crecimiento”.

“Un círculo negativo”

El principal problema para las pymes locales es “la baja del consumo, porque han caído mucho las ventas”, y “la presión fiscal, no solo por los aportes patronales, sino los impuestos en general: IVA, Ganancias, contribuciones, lo mismo que los impuestos del movimiento bancario”, resume Guillermo Vega.

El titular de Capynoba sostiene que la situación, “en general, es que las empresas están viviendo una complicación financiera y con la baja de las ventas, cuesta sostener los costos fijos”.

Según su análisis, “El Estado nacional ha hecho propuestas para las pymes pero no han impactado en la forma que esperaban”. Y considera que “deberían bajar aún más” las tasas de los préstamos: “Hay tasas subsidiadas, pero no son suficientes porque el grupo que puede acceder es el de las empresas que ya vienen dentro del sistema desde hace mucho tiempo, pero las nuevas o las jóvenes no están pudiendo llegar a ese subsidio porque no tienen capacidad administrativa para presentar todo lo que piden, o no les alcanza la formalidad para cumplir los requisitos que se solicitan”.

Vega cuenta que en las reuniones sectoriales que mantuvieron con funcionarios provinciales o nacionales, solicitaron que se hagan “ajustes en la ley de emprendedores y la ley de pymes, tratando de que entre una mayor cantidad de pymes dentro de esos beneficios”. Y profundiza: “Falta flexibilización en los requisitos, se podría acceder solamente por facturación, ya que la Afip cuenta con esos datos. En cuanto a la evaluación de riesgos, una pyme por ahí está complicada para pagar los impuestos y como debe, se la cataloga de alto riesgo y no puede acceder a un plan de facilidades que le permitiría pagar esos tributos que adeuda. Necesitamos un plan de facilidades a largo plazo para pagar los impuestos. Hoy los beneficios son para la pyme que está cumpliendo, mientras que la que tiene algún problema fiscal no tiene acceso, y, además, si debe aportes se le restringe el crédito bancario. Entonces se hace un círculo totalmente negativo, y debería ser a la inversa, se tendrían que facilitar los planes a largo plazo para el pago de impuesto”.

Panorama local

Daniel Coria comenta que en Junín “son muy pocas las empresas que no son pequeñas y medianas, diría que el 99% entran dentro de los parámetros de lo que se considera una pyme”.

Según dice, para ellos hay iniciativas que se están desarrollando en la ciudad: “Una muy buena noticia es que se haya abierto una oficina en Junín de la SGR (sociedades de garantía recíproca) del Banco Nación y eso facilita el acceso al crédito. Por otro lado, tenemos una agenda de jornadas de capacitación y estamos trabajando en el tema de comercio exterior para las empresas que estén en condiciones de exportar.

Actualmente hay pymes juninenses que exportan a Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile, Perú, Uruguay, Italia, y servicios de software a la costa oeste de Estados Unidos.

Por eso se está difundiendo Exporta Simple, un trámite abreviado que tiene un máximo de 300 kilos y de 600 mil dólares por año, para quienes les interese entrar en ese régimen.

En cuanto al panorama general del sector, el subsecretario de Producción local apunta: “La retracción en el consumo se siente, pero eso no lo veo en el impacto en el empleo. El crecimiento venía sostenido y se frenó. Hay algunos sectores que han tenido algunos ruidos o altibajos. Muchos se están acomodando a este nuevo contexto, algo que se ve en el sector químico y plástico, también el cárnico. El ingreso de ropa confeccionada se sintió en el sector textil. Por suerte, en Junín hay un cierto desarrollo y los que producen desarrollaron una marca y eso hace más difícil que le afecte lo que viene de afuera. Creo que, en Junín, el sector textil tiene que ir hacia un desarrollo de marca, de vender con diseño, porque para hacer commodities la mano de obra asiática hace que no seas competitivo”.