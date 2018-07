El debate por la legalización del aborto divide las opiniones de los intendentes

El próximo 8 de agosto se realizará en el Senado de la Nación la histórica votación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Hay extrema paridad entre los senadores y los indefinidos -como ocurrió en Diputados- serán clave en el tratamiento del proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. En los últimos meses, el tema tuvo fuerte repercusión a nivel social, se generaron debates intensos en distintos espacios y dirigentes políticos tomaron partido al respecto.

Democracia entrevistó a los intendentes Calixto Tellechea, de Ameghino; Víctor Aiola, de Chacabuco; Pablo Petrecca, de Junín; y Claudio Rossi, de Rojas para conocer sus lecturas y posicionamientos.

Tellechea: “No confundir función pública con credo”

Calixto Tellechea es veterinario e intendente de Florentino Ameghino. El jefe comunal de este distrito también eligió expresarse en torno al debate por la legalización del aborto no sin antes decir que desconoce la letra chica del proyecto. “Estoy totalmente de acuerdo con que se despenalice el aborto, en el sentido de que no debemos agregar una pena a un momento tan difícil como es la interrupción del embarazo para una mujer”.

Por otro lado, Tellechea recordó el debate por la ley del divorcio durante la presidencia de Raúl Alfonsín y dijo “hay muchos debates que se tienen que dar y en algún momento se dan, este momento lo comparo con el debate de la ley del divorcio que nos tocó en la época de Alfonsín, en ese momento también tuvo mucha contra por parte de la Iglesia pero hay que tratar de no confundir la función pública con los distintos credos, en algún momento se iba a dar el debate” y agregó “si en ese tiempo me preguntaban si era necesario, capaz que había otros temas pero era también necesario y le solucionó la vida a un montón de familias, así que ahora ojalá que salga todo bien”.

Aiola: “Estoy a favor de la despenalización”

Víctor Aiola es médico pediatra e intendente de Chacabuco. En primer lugar, dijo a este diario que “en mi caso es complicado porque soy médico pediatra, trabajé en Neo, entonces me enfrento a un dilema ético pero, más allá de lo personal, de lo que íntimamente considere, cuando uno gobierna tiene que adoptar conductas pensando en lo que es mejor para el total de la población”.

“Yo estoy a favor de la despenalización del aborto, por una cuestión de que si mi hija tuviera que abortar, seguramente, tendría la posibilidad de ir a una clínica privada, internarse, allí le darían un diagnóstico de apendicitis, entraría al quirófano y al otro día, ya realizado el aborto, volvería a su casa con los antibióticos y en total seguridad; en cambio la niña que está en una villa, en una zona marginal del conurbano, no puede hacerlo de la misma forma y termina optando por métodos no adecuados, infectándose o muriendo por una hemorragia, entonces el Estado no tiene que desconocer eso, hay que hacer visibles a aquellas personas que tomaron la difícil decisión de abortar y el poder actuar tratando de persuadir para que no lo haga”, dijo Aiola, al tiempo que agregó “el Estado tiene que garantizar equidad, darle justicia a quien más lo necesite, si sabemos que hay una persona que no tiene capacidad para tomar otra alternativa porque no tiene educación suficiente o no tuvo educación sexual y todavía la castigamos, estamos cometiendo un doble error como sociedad, mirar para otro lado no significa que no sigan ocurriendo abortos ni muertes por abortos clandestinos”.

Por otro lado, Aiola amplió su postura al decir: “estoy en contra del aborto, no hay que interrumpir ninguna vida, pero en caso de que se llegue a este punto considero que no debe ser penalizado porque, en primer lugar, podremos saber quiénes son los que quieren abortar y tratar de persuadir para que no lleguen a ese punto, abortar no es lo mismo que sacarse una muela, implica atravesar situaciones difíciles, con heridas de por vida”.

Consultado respecto de si considera que es una cuestión de salud pública dijo “sí, en todo el país mueren mujeres por abortos clandestinos, entonces, hay que tratar de disminuir la mortalidad materna, en ese sentido hay un problema de salud pública y el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, resolviendo el tema, educando, dando profilácticos, anticonceptivos para no llegar al embarazo y, por ende, no abortar. Eso es responsabilidad del Estado, por eso se habla de salud pública”.

En relación al debate que se generó en torno a la semana 14 de gestación, Aiola aseveró que “la vida es vida desde la concepción, la vida es una sola, lo de la semana 14 se toma como un parámetro, un punto de corte, pero más allá de eso creo que tenemos que valernos en el concepto de interrupción de la vida, desde ya que hacerlo en las primeras semanas de gestación será menos riesgoso para la madre”.

En cuanto a la pregunta acerca de si se puede garantizar un aborto realmente seguro, Víctor Aiola aseguró que sí, al tiempo que agregó “si un aborto se hace en el quirófano, es como una cirugía más, con las medidas necesarias que se toman para hacer cualquier cirugía y cualquier cirugía tiene sus riesgos, puede haber complicaciones por efecto de la anestesia, sangrado, aun haciéndose en un quirófano, entonces, un aborto puede ser seguro pero teniendo en cuenta que los únicos que tienen obligación de resultado en la medicina son los cirujanos plásticos”.

Al preguntarle respecto de si lo ofenden los conceptos “salvemos las dos vidas” o “pro-vida” que utilizan quienes se oponen a la legalización del aborto, y teniendo en cuenta que un médico jura “velar con el máximo respeto por la vida humana”, Aiola declaró con contundencia que “no me ofende, porque la posición que tomo es como gobernante, guardo en mi intimidad lo que pienso en lo personal, yo no puedo anteponer lo personal cuando tengo que bregar por la salud de toda la población”.

Petrecca: “Defiendo la vida en todas sus etapas”

El intendente de Junín y contador, Pablo Petrecca, se ha manifestado públicamente en contra de la ley de aborto legal, seguro y gratuito e incluso el próximo 5 de agosto encabezará el “Festival por la vida” en la ciudad. Consultado por Democracia respecto de su claro posicionamiento, Petrecca dijo que “la biología moderna, la embriología y la genética han demostrado que la vida comienza desde la concepción y yo soy defensor de la vida en todas las etapas de su desarrollo” y agregó “tampoco creo que penalizar o castigar a la madre que aborta ha sido una solución, solo es mirar para otro lado, creo que una sociedad civilizada y moderna debe respetar los derechos de los otros y en esta ley las causales son tan amplias que permiten a una persona eliminar a otra de manera arbitraria”.

Por otro lado, Petrecca argumentó que “tomé esta postura por una razón de justicia social, no es justo que la ley no proteja a los más vulnerables y débiles, es cierto que muchas mujeres toman esta decisión en un estado de soledad, hay que ayudarlas, pero también a los más indefensos de todos que, en este caso, son los niños por nacer” y agregó “estoy en desacuerdo con el aborto también por una cuestión moral, lo he dicho muchas veces, que para mí amar al prójimo es una regla de vida”.

Consultado acerca de si coincide con Mauricio Macri respecto de que es un debate que en Argentina tenía que darse, Petrecca dijo a este diario que “está bien que se debata, por primera vez en nuestra historia estamos debatiendo un tema que era tabú: la despenalización del aborto, por eso es fundamental que el debate sea respetuoso, escuchar al otro y construir desde la diversidad de opiniones. La ley como estaba no brindaba solución al problema de la maternidad vulnerable o la clandestinidad y en lo personal este debate que se está realizando me llevó a realizar una autocrítica, en lo poco que estamos haciendo desde el Estado y como personas, para evitar que la mujer tome esa drástica decisión de abortar”.

Por último, el intendente de Junín se refirió a que “evitar el aborto no es un tema sencillo, la sociedad no ha podido encontrarle la vuelta, acá y en el mundo entero, por eso han tomado al aborto como solución (y ninguna mujer quiere abortar porque es muy traumático), pero sí hay evidencia de que lo que más ha funcionado en la mayoría de los países es la educación sexual y cívica, resaltando los valores del cuidado propio y ajeno; el fortalecimiento de las familias como célula primaria de la sociedad; leyes ágiles y modernas de adopción; ayuda del Estado para generar las mejores condiciones posibles de maternidad y nutrición infantil; y acompañamiento permanente de un gabinete social para aquellas madres que no desean tener a sus hijos”.

Rossi: “Es una cuestión de salud pública”

El ingeniero en construcción y jefe comunal de Rojas, Claudio Rossi, compartió con Democracia su postura respecto del debate sin antes decir que “es un tema sumamente complicado, difícil de abordar, hay que reconocer que la opinión opuesta es tan válida como la de uno” y agregó “es un tema de los más difíciles que se podían debatir en nuestra sociedad y eso lo vemos reflejado en la postura de los distintos bloques, los que están a favor y los que están en contra de la despenalización, esto no se trata de una cuestión partidaria sino que es más complejo y profundo”.

“En particular, respeto la opinión de cada uno pero en este debate me inclino por el proyecto de ley para despenalizar el aborto, entiendo que los sectores vulnerables son los más perjudicados y, en definitiva, la decisión la tienen las mujeres, las personas involucradas”, dijo Rossi y agregó “es una cuestión de salud pública, yo me identifico bastante con la postura del ministro de Salud de la Nación, él es médico y habla con mucho criterio, yo opino como ciudadano, mi postura no es ni médica ni religiosa, considero que es lo que debería hacerse para tener problemas menores”.

Consultado por la importancia de dar lugar al debate, Claudio Rossi comentó que “todos los debates deben darse, lo que se posterga no hace más que generar tensiones y dificultades, lo que no se discute termina generando problemas para discutir otra cosa y considero que tenemos que tener madurez ciudadana, capacidad para debatir y presentar las posturas, tratar de encontrar síntesis y acuerdos”. Por otro lado, Rossi agregó que “son temas largamente planteados, cuando esto pase se seguirá el camino de debate sobre otros temas importantes para la sociedad”.