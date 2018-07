Aniversario de la muerte de Eva Perón

El 26 de Julio se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón -66 años-, por lo que se realizó en la ciudad un acto homenaje, organizado y convocado por La Cámpora Junín y los vecinos del Barrio Evita.

En el mismo estuvieron presentes representantes del peronismo local y de diferentes sectores.

El acto contó con la presencia del Senador Provincial Gustavo Traverso, y los concejales de Unidad Ciudadana Rodolfo Bertone, Jose Luis Bruzzone, Olga Prietto, Victoria Muffaroto y Maia Leiva, del Presidente del Concejo del Partido Justicialista Lautaro Mazzuti, el vicepresidente de PJ Matias Screpis, el Ex Presidente del Partido Justicialista Eduardo “Pucho” Aguilar, la ex legisladora Mirtha Cure, además de distintos dirigentes gremiales como el secretario General de la UOCRA Eduardo Diotti, Carlos Bossi de la Unión Ferroviaria, Beto Carrera de Fatpren, el Secretario General de Aceiteros, además de Daniel Giudiche, Beto Hernández de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados, las agrupaciones No Fue Magia, La Corriente de la Militancia, Movimiento Evita, Corriente Peronista Descamisados y Agrupacion Evita.

La apertura estuvo a cargo del responsable de la Cámpora Junín, Andres Merani, quien dio la bienvenida a todos y llegada, a las 20:25, hora del deceso de Eva Perón, con un minuto de silencio.

Según un comunicado, Merani destacó que “todos los compañeros y las compañeras que estaban presentes, coincidieron en la necesidad de retomar los valores y el legado de Evita para representar a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que día a día sufren las políticas de ajuste que la Alianza Cambiemos esta llevando adelante en el plano Nacional, Provincial y Local”.