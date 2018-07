Corredores A y C (Junín - San Luis)

En estos corredores, que están dentro de la primera etapa de obras viales, ya se firmaron los contratos y estarían próximos a comenzar, pero aún no hay fecha confirmada.

Corredor A (Consorcio Paolini, Vial Agro, INC): prevé la construcción de 116 kilómetros de autopista entre Las Flores y Azul, así como la conversión a ruta segura de 270 kilómetros, entre Azul hasta Coronel Dorrego, ambos en la RN 3. La RN 226 se adecuará a semi autopista entre Azul y Olavarría y desde Balcarce hasta Azul, se convertirá en una ruta segura de 174 kilómetros.

Con un plazo de contrato de 15 años, el Corredor Vial C, donde se contempla a Junín, se hará la construcción de dos variantes en la RN7, una de 6 kilómetros en la localidad de Desaguadero y otra de 23 kilómetros en La Picasa; 421 kilómetros de ruta segura desde nuestra ciudad hasta el límite con San Luis y de Luján de Cuyo a Potrerillos. La RN 33, desde Gral. Villegas hasta Rufino, se convertirá también en ruta segura a lo largo de 102 kilómetros. La empresa adjudicada para estos trabajos es el Consorcio José Cartellone Construcciones Civiles SA.