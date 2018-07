Descubrieron un armadillo gigante juninense que vivió hace miles de años

Recientemente los integrantes del Museo Legado del Salado de nuestra ciudad realizaron un nuevo descubrimiento gracias a la colaboración del Dr. Nicolás Chimento, paleontólogo del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.

Se trata de un material simple, una placa que no supera los 3 cm de longitud, pero que, sin embargo, es prueba de que un animal que se extinguió hace unos 10.000 u 11.000 años atrás pisó suelo juninense.

El animal en cuestión responde al nombre de “Pampatherium”, o sea, “Bestia de la Pampa” y si bien se han encontrado restos del mismo en otras partes de nuestro país y en otros, es el primer fósil del mismo hallado en nuestra ciudad.



Desde el museo detallaron que el aspecto externo de este animal era similar al de un armadillo, aunque de dimensiones demenciales, en comparación con el actual, ya que llegó a alcanzar los 2 metros de largo y alrededor de un metro de alto. Esta bestia pampeana tenía una dieta omnívora, es decir, que comía de todo.

“Este es uno de los muchos descubrimientos que se vienen realizando y que se realizarán gracias a todo el material recolectado durante años de trabajo, en especial, durante el último verano. De aquí la gran importancia de que se respete la ley de protección del patrimonio y de la ayuda invaluable de los vecinos juninenses, que ante cualquier hallazgo daban aviso al museo. Para que se pueda seguir con esta labor, necesitamos que los juninenses sigan colaborando avisando al museo en caso de encontrar algún fósil y no tocarlo”, pidieron los representantes del Legado del Salado.

“En caso de tener fósiles en sus casas es importante que los lleven al museo para su investigación y que no retiren más del río ya que esto es ilegal. Trabajando entre todos podemos hacer mucho por la cultura de nuestra ciudad. Es fundamental, a su vez, resguardar el yacimiento paleontológico del Río Salado, junto con su flora y fauna, de aquí la relevancia del proyecto de Reserva que reflotó la diputada Laura Ricchini, el mismo viene realizando el camino legislativo correspondiente, próximamente pasará por dos comisiones y en caso de no haber objeción se elevará a la cámara de diputados para ser votado”, remarcaron.

Horarios del museo

La sala de visita del museo Legado del Salado se encuentra en el colegio Normal, Almafuerte 308 y comenzará con la atención al público a partir de la primera semana de agosto.

Los horarios de atención para visitas guiadas o simples serán:

Martes de 9 a 12; miércoles de 10 a 12; jueves de 9 a 11; viernes de 13 a 16.

Y solo para visitas guiadas:

Lunes de 13 a 16; jueves de 13 a 15.

Para contactarse con el museo vía Facebook: Museo Legado del Salado Junín.