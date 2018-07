Con la sincronización de los semáforos apuntan a “un tránsito seguro y ágil”

El municipio realizó pruebas de cabezales y controladores para que todos los semáforos situados en Benito de Miguel estén sincronizados en onda verde, luego de colocar varios dispositivos nuevos en cruces considerados peligrosos, que comenzarán a funcionar –según se informó desde la dirección de Movilidad- en los próximos días.

Y lo mismo sucederá con los ubicados en Pastor Bauman y Francia, y Mayor López y Padre Respuela.

El eje de Benito De Miguel es el que tiene la mayor circulación, por su conectividad y sus usos comerciales. Y la rotonda de Benito De Miguel, que también intervenimos, era un lugar complejo de circulación, afirmó Natalia Troncoso.

Sobre estos trabajos, Natalia Troncoso, directora de Movilidad, explicó: "Como ya lo hemos comentado cuando hicimos el relevamiento de seguridad vial, el eje de Benito De Miguel es el que tiene la mayor circulación, por su conectividad y sus usos comerciales. Y la rotonda de Benito De Miguel, que también intervenimos, era un lugar complejo de circulación. Por eso decidimos completar todos los cruces de esta avenida que no estaban semaforizados y los cruces anteriores a la llegada a la rotonda, como Pastor Bauman y Francia; Mayor López y Padre Respuela".

La funcionaria agregó: "Muchos vecinos nos preguntan por qué no inauguramos estos semáforos y les decimos que aún no lo hicimos porque estamos haciendo pruebas. Necesitamos que todos los semáforos se prendan al mismo tiempo para que el proyecto se use como se diseñó. Ahora estamos terminando con las pruebas de cabezales y controladores de tiempo. Necesitamos hacer esto para que funcione como corresponde".

"Si nosotros los arrancamos por parte no va a surtir el efecto deseado. Queremos que estén todos completos y esto lleva un trabajo previo. Creemos que en los próximos días ya van a estar en funcionamiento. Ya estamos en las últimas pruebas y por ese motivo es que no funcionan. Buscamos con estas acciones que estamos desarrollando, tener un tránsito seguro y ágil", afirmó Troncoso.



Avances

El municipio de Junín lleva colocados en estos casi dos años veinte nuevos semáforos más otro que fue reacondicionado, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en puntos conflictivos. “Tienen sonido para personas con capacidades diferentes y señales para el peatón”, destacaron fuentes del área.

Según el informe obtenido por Democracia, se colocaron nueve aparatos en Benito de Miguel –en las intersecciones con Brasil, Lartigau, Sadi Carnot, Cuitiño, Formosa, Castelli, Yanquelén, Sampayo, y Rojo Vesgas-; Francia y Pastor Bauman; General Paz (en los cruces con Remedios de Escalada de San Martín, Hipólito Yrigoyen, y Gandini); en Narbondo y Lebensohn; en Primera Junta (y Pasteur, e Intendente Ortega); Bartolomé Mitre (y Avellaneda, y Coronel Suárez); Javier Muñiz y Ameghino; y Padre Respuela y Mayor López.

En este contexto, en la esquina de Javier Muñiz y Ameghino, en el barrio El Molino, comenzó a funcionar un nuevo semáforo, y los vecinos expresaron que esperaron por este semáforo “más de 45 años”.

El intendente Pablo Petrecca, que supervisó los trabajos, afirmó: "Una de las vecinas nos contaba una historia personal donde nos graficó que hacía 45 años que esperaba por este semáforo. Recuerdo que cuando era concejal mantuvimos una reunión con Margarita Dulcich, que en ese momento era la presidenta de la sociedad de fomento, donde nos dijo de la importancia de contar con un semáforo en esta esquina".

"Se trataba de un reclamo lógico, ya que en esta zona hay muchísimo tránsito, hay escuelas cerca y por eso solicitamos en aquel entonces a la gestión anterior la colocación de un semáforo. Ese pedido nunca tuvo respuestas. Luego, como intendente y en las tantas reuniones que mantuvimos con la sociedad de fomento de este barrio volvimos a charlar sobre esta necesidad y en el marco del programa de movilidad urbana que llevamos adelante podemos estar dando respuesta", afirmó.

Accidentes

Petrecca señaló además que "en esta esquina ocurrieron muchos accidentes, lo que indica que no era un reclamo caprichoso, por eso hoy es una satisfacción poner en marcha este semáforo gracias al trabajo de los vecinos, que insistieron con esto y que desde el municipio podemos estar dando respuesta. Este es el resultado, como siempre digo, del trabajo conjunto que hacemos con los vecinos, con un equipo de gobierno que trabaja y escucha a cada vecino y con fomentistas comprometidos".

José Correa, actual presidente de la sociedad de fomento del barrio, agradeció al intendente. "Esto para los vecinos era muy importante. En esta zona tenemos los colegios Normal, Nacional, escuela 19 y dos jardines de infantes, por eso era importante contar con un semáforo", comentó.

También estuvo presente, para observar la puesta en marcha de este semáforo, Margarita Dulcich, quien actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta de la sociedad de fomento. "Hoy podemos decir que hemos logrado un objetivo y que el intendente cumple con su palabra. Nos prometió esto y cumplió, siendo que, durante años, escuchamos promesas y nunca nadie cumplió. Estamos muy contentos".