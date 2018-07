Desde la Dirección de Salud, advierten por casos de sarampión y gripe

Desde el Municipio recomiendan a la población realizar las vacunaciones correspondientes ante los casos de sarampión y gripe.

Señalaron que el objetivo es tener a la población controlada y prevenida ante cualquier síntoma. También se recomienda acudir al hospital o a las Unidades Sanitarias ante cualquier síntoma de esas enfermedades.

Respecto al sarampión, la doctora Fabiana Mosca, directora de Salud, dijo: "Se dieron dos casos de lactantes detectados en Capital Federal: un nene de 5 meses y otro de 6 meses, que no estaban vacunados ya que la vacuna contra el sarampión se recibe al año y al ingreso escolar que es a partir de los 5 años”.

“Lo importante para la población es saber que hay dos tipos de prevención ante dicha enfermedad: una activa, cuando uno se vacuna y genera anticuerpos y defensas contra ese virus; la otra forma es pasiva, porque al estar inmunizado no genero que ese virus esté cerca de mis seres queridos o de las personas con las que convivo o trabajo", explicó la médica.

Ninguno en Junín

Además, agregó que "es importante la vacunación en los casos indicados y queremos decir que esta moda de no a la vacuna y si a lo natural, no es bueno para nadie. Los niños se deben vacunar para su prevención y la de los demás. Es bueno generar conciencia sobre la importancia de la vacunación. En Junín no hay ningún caso pero los que deben estar atentos son los viajeros que van a lugares como Brasil o Europa en donde hubo casos mortales. Por tal motivo pueden traer el virus", dijo Mosca.

La gripe

Sobre los cuidados en esta época de bajas temperaturas, la doctora Mosca, mencionó a las infecciones respiratorias de las cuales hay que cuidarse y mucho. “Hay que abrigarse y aplicarse las vacunas que corresponden. En los adultos a los mayores de 65 la antigripal y la antineumocócica. Y en el grupo etario que está entre los 2 y 64 años los que tienen solamente indicación médica. Además, los niños de entre 6 meses y 2 años deben recibir dos dosis de antigripal", detalló.

Manifestó que ante cualquier duda o consulta, la persona puede ir al hospital o a los centros de atención primaria de la salud.

“Si un niño respira con dificultad, se le hunde le pecho, está decaído o tiene fiebre, realizar una consulta con el médico. Esto es importante para poder prevenir, como así también la promoción de la lactancia materna hasta el sexto mes ya que la mamá le pasa los anticuerpos", finalizó Mosca.