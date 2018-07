Trabajadores del Vestido despedidos reclaman pagos ante el Ministerio de Trabajo

Al menos diez trabajadores despedidos de la empresa del vestido Italnort S.A. (ex Antonelo), firma que está asentada en el Parque Industrial, efectúan reclamos por indemnización, los cuales están siendo tramitados ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Delegación Junín.

El 27 de agosto próximo, a las 11, habrá una audiencia en la delegación Junín del Ministerio de Trabajo, que dirige Santiago Bertamone. A la misma están convocados los trabajadores despedidos, representados por dirigentes del gremio SUTIV (Sindicato Unico de Los Trabajadores de la Industria del Vestido), con sede en Pergamino, dirigido por Jorge Elías y representantes legales de la firma Italnort.

Esta tradicional empresa, dedicada a la confección de ropa, surgió con el nombre Antonelo, fundada por Antonio Di Viesti, fallecido en junio de 2015.

Poco tiempo después, la firma cambió de nombre, pasando a llamarse Italnort S.A. El año pasado y principios del actual hubo reclamos y algunas protestas de trabajadores por retrasos en el pago de sus salarios mensuales, como así también del aguinaldo.

En abril último varios de ellos recibieron telegramas de despidos, otros se consideraron despedidos por el no cobro de sus haberes, mientras que algunos renunciaron al trabajo.

En total, los trabajadores que dejaron la firma son alrededor de 14 y se estima que unos 20 continuarían trabajando en la empresa.

En diálogo con Democracia, Daniel Bustamante, delegado gremial junto con Andrea Racosta, ambos despedidos de Italnort, aseguró que hace tres años que la firma "no paga los aportes previsionales, ni obra social ni el aporte al sindicato".

“El gremio nos apoya porque seguimos teniendo audiencias en el Ministerio de Trabajo. Pasa el tiempo y no hemos recibido ninguna propuesta de pago de los haberes adeudados e indemnización, porque nos despidieron con una causa inventada, por discutir con un encargado”, aseguró el delegado.