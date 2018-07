Extraen árboles en algunos sectores para construir refugios

La Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas informó sobre la extracción de árboles que se realiza en algunos sectores de la ciudad por donde transitará el servicio público de pasajeros y por lo cual se requiere construir no solo refugios sino también colocar las veredas con sus senderos para las personas con discapacidad visual y las rampas para personas con discapacidad motriz.

Al respecto, el Secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, Arq. Marcelo Balestrasse, sostuvo que "ya estamos finalizando con la gran mayoría de los refugios y esto se suma al arreglo de las veredas en donde se colocan los mismos. También estamos haciendo rampas para personas con discapacidad motora y un solado especial para las personas con discapacidad visual. Esto lo hacemos porque así lo adoptamos y es lo que exige la ley para el transporte público. Y en las más de 150 esquinas en donde estamos interviniendo, en algunas debemos retirar algunos árboles que entorpecen esta tarea".

Asimismo explicó que "por tal motivo, mantenemos todos los árboles que podemos pero en algunos sectores no nos queda otra posibilidad. Estamos interviniendo en seis ejemplares y si bien no es un número significativo queremos informar a los vecinos de dicha acción para evitar inconvenientes. Incluso hay una esquina en donde el propio comerciante quería retirar el árbol porque ocasiona molestias visuales. Esta acción se llevará a cabo en Intendente de la Sota y Lavalle, en Libertad y Sarmiento, en Av, La Plata y Trabajadores Argentinos y en Av. San Martín y Quintana. La mayoría son plátanos", dijo Balestrasse.

Luego, agregó: "Pensamos en todos los vecinos cuando tomamos acciones de este tipo. Incluso hay árboles que sus raíces rompieron la vereda y hubo que hacerlas de nuevo. También son especies que afectan al cono de visibilidad de los conductores. Están en la línea de interferencia en la ochava hacia la esquina, lo que hace peligrar la circulación de los automovilistas".

Para finalizar, Balestrasse, agregó que "hacemos estas extracciones por dos cuestiones fundamentales, por un lado la accesibilidad en las esquinas y por el otro la seguridad en el tránsito. Son varias las cuestiones que venimos desarrollando para que el transporte público de pasajeros llegue como corresponde y se quede para siempre".