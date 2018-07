Jubilados esperan soluciones para la atención de la salud

Días pasados la Multisectorial de Jubilados se reunió con autoridades del Hospital Interzonal General de Agudos de Junín y de PAMI para efectuar una serie de reclamos urgentes para mejorar la atención a los jubilados y pensionados en el nosocomio de nuestra ciudad.

Se hizo hincapié en las dificultades para poder sacar turnos en los consultorios, por las demoras de varios días hasta poder ser atendidos. Generalmente, luego de hacer largas colas, les dicen que no hay lugar para la consulta, según explicó Heriberto Hernández, presidente de la Multisectorial, a diario Democracia.

Asimismo pidieron mejoras en la atención de ambulancias en domicilio de los afiliados a PAMI, ya que si no tienen riesgo de vida no acuden a la atención, como si la persona que llama pudiera saber cuándo se está ante semejante situación, cuando el descompuesto es de avanzada edad.

Desde la Multisectorial esperan que se cumplan las promesas que les hicieron en la última reunión, en cuanto a que en agosto, los turnos podrían ser por teléfono.