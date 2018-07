Nueva reunión en la paritaria ante el riesgo de no retomar tras las vacaciones

A la tarde de hoy, en la ciudad de La Plata, habrá una nueva reunión paritaria entre el gobierno provincial y los gremios docentes bonaerenses nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (F.U.D.B).

En diálogo con Democracia, Francina Sierra, secretaria general de Suteba Junín, manifestó que a partir de las 14, se concentrarán frente a la Dirección General de Escuelas para entregar en el Consejo General de Educación un escrito rechazando “este intento de la gobernadora Vidal de cambiar los diseños curriculares de la educación técnica secundaria, puesto que eso significa recorte de horas de estudio para los estudiantes y pérdida de puestos de trabajo para los docentes”.

“El nuevo diseño curricular tiene una pérdida de 1.400 horas aproximadamente anuales y eso es una barbaridad para la escuela técnica. Hay recortes en sus puntos más importantes, que son los que efectivamente tienen que ver con la especificidad de lo técnico”, explicó.

“Realmente tenemos pocas expectativas”.

A continuación será la nueva reunión paritaria de la Comisión Técnica Salarial. “Esperamos que haya una propuesta que sea superadora. Estamos pidiendo un 30 % de aumento salarial con cláusula gatillo. Veremos cuál es la oferta y a partir de ahí, habrá anuncio”, dijo. “Si no hay arreglo ya están votadas las 72 horas de paro”, apuntó.

Por su parte, María Inés Sequeira, secretaria general de la Unión de Educadores Bonaerenses de Junín, entidad de base de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), integrante del F.U.D.B, sostuvo que se espera la pronta resolución del conflicto docente, de la convocatoria salarial y poder seguir haciendo convocatoria por otros temas.

“Desde abril no tenemos paritaria. Los docentes en general están bastante decepcionados respecto a toda la situación docente. Se han realizado varios cambios con los Equipos de Orientación Escuelas, también en las escuelas técnicas, en las escuelas especiales. Todas estas resoluciones que están llegando se hicieron sin ni siquiera consultar ni trabajar en forma conjunta. Son muchas situaciones llevadas a cabo por las que los docentes esperan soluciones y que el Gobierno se abra al diálogo”, dijo.

“Estamos esperando ver qué nos proponen para luego consultar a nuestras bases. Si no hay acuerdo, es muy difícil que empiecen las clases tras el receso invernal”, afirmó.

La orden

El llamado a la reunión con los sindicatos se produjo luego del fallo del Tribunal de Trabajo N° 1 de La Plata que ordenaba la convocatoria en un plazo máximo de cinco días.

La reunión se iba a realizar el miércoles último, pero el anuncio del desplazamiento de la Contadora General provincial postergó la cita, mientras la última reunión paritaria fue el 20 de abril.

En aquel encuentro el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) rechazó la propuesta del 15% en tres cuotas y una cláusula de revisión, junto con dos sumas anuales de 6.000 pesos por presentismo y 3.000 por capacitación.

En este marco, Vidal ya autorizó "aumentos a cuenta" durante este mes y el próximo hasta llegar al 15% de incremento, mientras reitera ante sus colaboradores que no va a ofertar a "algo que después no se va a poder pagar".