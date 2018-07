El sábado 11 de agosto próximo estará en Junín el conductor Baby Etchecopar de gira con “El Comediante”.

Será a las 21.30, en Teatro de la Ranchería. Los interesados pueden acceder a las entradas en la Reina Batata (Rivadavia 19).

Puede ser transgresor, cínico, irreverente, morboso, cómico, dramático y sensible hasta las lágrimas.

Lejos de encasillarse en un espectáculo de texto, una comedia o un stand up, Baby Etchecopar vuelve al teatro con una propuesta totalmente renovada, con su estilo de siempre… Cuando se enciendan las luces del escenario, no aparece un personaje encarnado por un actor como puede suceder en una comedia, sino el protagonista de una obra que hará estremecer durante una hora y media.

Vittorio Gassman dijo: “el teatro no se hizo para contar las cosas, sino para cambiarlas”. Al respecto, Baby dice: “Por eso yo hago teatro”.