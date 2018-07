"Pijamadas": noches de tribu y charlas hasta altas horas de la madrugada

Los constantes cambios en las formas de encuentro y pasatiempos de los chicos generalmente forjan las nuevas tendencias que marcan sus etapas de crecimiento y camino a la adolescencia con aquello “que se usa” y lo que la mayoría elige y se replica entre los grupos de amigos.

Desde hace un tiempo, una de las actividades que se conoce como “Pijamada”, incluye algunas propuestas nuevas que hacen al encuentro –especialmente de niñas-, a partir de los 7 años y hasta los 14 o 15 en la casa de una de ellas para pasar la noche en grupo, en muchos casos, casi sin dormir o haciéndolo pasada la madrugada.

Democracia consultó a la psicóloga Raquel Petraglia sobre este fenómeno y también a dos emprendedoras locales que ofrecen accesorios de alquiler para estos encuentros, que en muchos casos es una forma de celebrar cumpleaños. Y que de una u otra forma significan un pequeño “despegue” para muchos chicos, que por primera vez van a dormir a una casa ajena, y si bien están bajo un control adulto, este no resulta el mismo que el de papá y mamá; salvo en el caso del anfitrión de la pijamada, claro está.

Noches en tribu

Una de las novedosas propuestas tiene que ver con la ambientación de las pijamadas que hoy se basa en el uso de carpitas tipi, dándole al lugar un ambiente de tribu. Evangelina, de Aiken junto a sus socias Nancy y María José, así como Ligia Nicolai, de Había una Vez ofrecen propuestas para festejar cumpleaños o reunirse con amigas. Una forma de encuentro para divertirse y contarse secretos hasta tarde.

Ligia Nicolai, detalló que en su caso, el alquiler de las carpas tipi incluye “ambientación con banderines, guirnaldas y luces; objetos de decoración y entretenimiento, entre ellos, parlante con luces y micrófono inalámbrico para hacer karaoke; kits para armar pulseras y collares, también esmaltes de uñas infantiles”. Incluso dentro del servicio están las colchonetas, mantas polar soft y almohadas y la opción del desayuno.

Evangelina, de Aiken explicó también que el alquiler incluye “muchos detalles de ambientación, colchas, almohaditas, sábanas y alfombras. A ello se suma el servicio de candy”, que puede ir vacío o completo, a elección.

Nuevas costumbres, nuevos permisos

Pensando el fenómeno en niñas de entre 9 y 10 años hacia los 14, podría decirse que las Pijamadas conforman una nueva forma de salida o tal vez, en las pre adolescentes, una previa al gran permiso para la salida a los boliches.

La psicóloga Raquel Petraglia destacó que “sería una previa a otro tipo de salida fuera de la mirada de los padres. En un momento en que el grupo de pares comienza a tener más importancia en la vida de los púberes. Es la "adolescencia temprana", que parece ser que cada vez es más temprana, desde las costumbres, los permisos, los intereses, la forma de vestir, incluso la importancia dentro del mercado del consumo”, reflexionó.

Tal y como una nueva forma de compartir momentos y experiencias entre pares, Petraglia aclaró: “No me parece contraproducente, es una buena forma de compartir, y de estar los padres al tanto de los intereses de los chicos, su forma de relacionarse, a quiénes se invitan o se dejan de lado”.

El poder estar junto a los pares “los refuerza en su autoestima, en el mejor de los casos y en no sentirse solos ante los cambios ya que a los demás les pasa lo mismo o algo parecido, pone en juego la aceptación por parte del grupo y la capacidad de socializar, o por el contrario, los problemas que acarrea la no aceptación”, destacó.

Y más allá de las bondades de las nuevas formas de encuentro y el compartir, para Petraglia es importante la mirada adulta: “Es un momento en que los padres deben estar atentos porque se inicia una etapa de cimbronazo frente a los avatares de la adolescencia”.