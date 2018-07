Rebajas y beneficios en Junín y la región para afrontar la suba de tasas y precios

El aumento de precios en alimentos básicos, combustible y tarifas condujo a las autoridades de cada distrito a impulsar una serie de medidas para acompañar al vecino que van desde opciones de pago en cuotas de deudas de tasas municipales hasta adelantos en los sueldos para aprovechar los descuentos del Banco Provincia en el supermercado.

A su vez, algunos municipios promueven la reconversión a iluminación LED en los hogares entregando focos de este tipo para reemplazar los convencionales, mientras que otros acercan estrategias a los comerciantes locales para fomentar el consumo interno.

Los gobernantes locales buscan asegurar la cobrabilidad de sus tasas y, a la vez, ofrecer herramientas al vecino para afrontar la situación económica.

Alem: garrafas y LED

Desde la Oficina de Información al Consumidor del municipio de Leandro N, Alem, aseguraron a Democracia que “para ayudar a paliar el frío a las familias que no tienen otro medio de calefacción, la Oficina gestionó con la empresa YPF la venta de garrafas de 10 kilos a $235 en todas las localidades del distrito de Alem” y agregaron que “se venden hasta un total de 250 garrafas por semana los días lunes en El Dorado, y los miércoles en Alem, Vedia, Alberdi y Colonia Alberdi”. También informaron que “día a día tramitamos decenas de nuevas inscripciones a la Tarifa Social”.

Por otro lado, la Municipalidad lanzó el programa de “Uso Racional y Eficiente de la Energía” que consiste en garantizar ayuda municipal paulatina para el recambio en la iluminación hogareña. Inicialmente, el municipio hizo una compra con fondos propios de 3000 focos LED para una prueba de recambio y la dinámica consiste en entregar tres por hogar a cambio de tres que estén en uso.

En este sentido, aseguraron que también se realizarán charlas y otras acciones al respecto. Por otro lado, se impulsó la moratoria para quienes están atrasados en el pago de servicios municipales.



Ameghino: adelanto de sueldo

Desde el área de prensa de la Municipalidad de Florentino Ameghino, informaron a Democracia que “se decidió hacer un adelanto de $3000 correspondientes a los haberes del mes de julio a empleados municipales, con el objetivo de que puedan acceder al beneficio Súper Ahorro del Banco Provincia”.

De esta manera, los empleados municipales, todos ellos bancarizados, podrán contar con ese adelanto para ir a los supermercados adheridos el próximo 25 de julio y aprovechar el descuento de 50%. A eso le sumarán el aumento salarial del 5% que se liquidará este mes de julio, completando un 10% en el año 2018.

También informaron que “desde la Oficina de Desarrollo Humano se ayuda de manera continua a familias con necesidades básicas insatisfechas, mediante órdenes de alimentos, tarifa social de luz, subsidios económicos, garrafa social, el programa Pro-huerta, entre otros. Siempre con la elaboración previa de una encuesta socio-económica a las familias que solicitan ayuda al Municipio”.



Chacabuco: planes y asesoramiento

Para regularizar la deuda, Chacabuco ofrece pagos en 12 cuotas fijas sin interés para las tasas de ABL, Red Vial, Servicios Sanitarios y Seguridad e Higiene, esta última para comerciantes. El interés resarcitorio es del 0,5% y la gente que paga de contado tiene un descuento en ese interés, no hay interés de financiamiento por pagar en cuotas.

“En general, todos los vecinos que tienen deuda utilizan las cuotas, porque son fijas y sin interés, la cobrabilidad está en 55%, si bien no ha decaído, cuesta mucho levantarla”, apuntó a Democracia Cecilia Gabrieli, secretaria de Hacienda de Chacabuco.

Por otro lado, la secretaría de Desarrollo Social continúa con la distribución de garrafas para aquellos vecinos que sean beneficiarios del “Programa Hogar”. El propósito consiste en brindar el servicio de recarga de envases de 10 kilos. Daniela Bruschi, subsecretaria de Desarrollo Social, señaló que en Chacabuco no existía ningún distribuidor oficial que pudiera garantizarlo y el propósito consiste en brindar al vecino el servicio de recarga de envases de 10 kilos en su barrio a $220.

A su vez, la Oficina de Comercios, PyMES y Emprendedores, dependiente de la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Chacabuco, acerca herramientas a comerciantes y emprendedores para acompañarlos a afrontar la situación desde el municipio.

En diálogo con Democracia, Juan Ozán, coordinador de la Oficina, dijo “la idea es ayudar a nuestros comerciantes con la difusión de las propuestas y estrategias de venta que tengan, que ellos sepan que cuentan con nosotros para trabajar a la par y así promover el consumo de nuestros vecinos”. Consultado por las principales inquietudes de los comerciantes, el coordinador Ozán aseguró que “mayormente sus preocupaciones tienen que ver con el pago de la energía eléctrica y los costos”.

Junín: beneficios para contribuyentes

Por su parte, el secretario de Hacienda de Junín, Ariel Díaz, hizo un repaso acerca de los beneficios para los contribuyentes; en este sentido, dijo a Democracia que “para quienes tienen buen cumplimiento tenemos 15% de descuento en las cuotas corrientes, se le suma el 5% si se adhiere a la boleta digital -que se tramita en la oficina de Rivadavia 80- y se le puede agregar un 5% más si adhiere al pago de la tasa al débito automático, en total sería un 25% de descuento con estos tres requisitos: buen cumplimiento, boleta digital y débito automático”.

A su vez, Díaz aclaró que “en Red Vial estos descuentos suben al 29% porque el descuento por buen contribuyente es del 17%, boleta digital el 7% y débito automático 5%; Seguridad e Higiene -que pagan las empresas, comercios e industrias- tienen un 10% de descuento si no registran deuda al 31 de diciembre de 2017”.

Para los contribuyentes que registran deudas en las tasas CVP, Red Vial, Seguridad e Higiene y Servicios Sanitarios, Díaz informó que “hay planes de facilidades de pago que van desde las 2 cuotas hasta 48 cuotas y tienen descuentos en los intereses: si el plan es de dos o tres cuotas, hay 70% de descuento de los intereses, y si el pago de la deuda es de contado se descuenta el 85% de intereses”.

A su vez, Díaz confirmó que el Municipio hace eximiciones de tasas a personas indigentes, ex combatientes, sociedades de fomento, bibliotecas, Universidad y empresas del Parque Industrial. “También tenemos descuentos para jubilados de un 50% en CVP y Servicios Sanitarios, en lo que va del año hay 550 descuentos otorgados a jubilados; tenemos la tasa social, que es 30% de descuento en CVP y Servicios Sanitarios, abarca a jubilados que no se encuadren en el descuento del 50% anterior, a los trabajadores cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos, monotributistas, beneficiarios de programas sociales, monotributistas sociales y personas con discapacidad”.

Consultado acerca de si se incrementó el número de adheridos a los beneficios, Díaz dijo que “tenemos 20 mil adhesiones a la boleta digital y el número sigue creciendo” y agregó “un descuento nuevo va a haber en las renovaciones de habilitaciones, esto compete a comercios y empresas, cuando se hace la renovación antes del vencimiento de la habilitación vigente, se hará un descuento de 80% en aquellos comercios que no superan los 50 metros cuadrados de superficie y del 65% en comercios con hasta 150 metros cuadrados de superficie”.



Lincoln: descuentos en tasas

Los contribuyentes del distrito de Lincoln podrán ingresar al Régimen de Facilidades Tributarias Municipales hasta el 31 de julio. El plan facilita regularizar deudas con beneficios de hasta el 100% sobre los intereses y recargos; y en pagos de contado solamente se abona la deuda original.

Desde la Secretaría de Hacienda indicaron que el plan facilita la regularización de deudas con importantes beneficios económicos y alcanza a las deudas computadas hasta el 2017. Además, los contribuyentes podrán acceder a un plan de 3, 6, 12 y 18 cuotas con un interés sobre el capital que oscila entre 1 y 2,5%. Los planes tienen un mínimo de $300 para la adhesión.

Mediante este régimen de facilidades podrán regularizarse todas las tasas municipales, a excepción de las tasas de Seguridad e Higiene y Conservación de Red Vial.

Rojas: hasta 24 cuotas

El secretario de Hacienda de Rojas, Sebastián Barzaghi, comentó a este diario que “lanzamos una moratoria en el mes de mayo y vence el 31 de julio para todos los vecinos que tienen que regularizar la deuda de tasas municipales, la moratoria tiene descuentos de hasta 100% en los intereses por pago contado y hay planes de financiación de hasta 24 cuotas en todos los servicios y recursos”.

Al respecto, Barzaghi aseguró que “se sumaron muchos vecinos y fue exitosa la moratoria, está a punto de cerrar, pero en mayo y junio hubo muy buena adhesión”.

Por otro lado, Barzaghi aseguró que “incluimos las deudas hasta el 30 de abril de 2018, es algo que nunca se había hecho, por lo general las moratorias son hasta el año anterior, pero hicimos la excepción por la situación económica que estamos atravesando”.