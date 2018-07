Para UC, Petrecca evade su “propia responsabilidad”

El bloque de concejales de Unidad Ciudadana salió al cruce de las declaraciones que hizo a este diario el intendente Pablo Petrecca sobre las denuncias por los aportes a la campaña electoral de Cambiemos en 2017.

“Luego de que la contadora general de la Provincia presentó su renuncia, siguiendo a sus referentes Vidal y Macri y confiando en que al fundirse ese fusible el circuito se recomponía, Petrecca se dignó a responder las acusaciones que su fuerza está recibiendo por los aportes truchos de la campaña 2017. Junín se merecía una respuesta, pero no está”, afirmó el concejal del espacio, José Bruzzone.

“Porque lo que Petrecca responde ante la consulta del Diario Democracia es ‘aportamos a una campaña nacional, el resto lo desconozco’. Pero en 2017 no hubo una campaña nacional. En octubre de 2017 lo que votamos fueron concejales, legisladores provinciales y legisladores para representar a la Provincia en el Congreso Nacional. Cada provincia estuvo a cargo de su proceso electoral. Por algo la fuerza que integra el intendente se presentó con el nombre Cambiemos Buenos Aires. Puede tratarse de un error, es aceptable. Pero también puede tratarse del desconocimiento propio de quien no puso un peso, ni se preguntó en su momento de dónde salían los impresionantes recursos de la campaña que les permitió engañar a todos los bonaerenses que confiaron en sus promesas”, añadió.

“El resto de los argumentos son copia y pega del discurso de la gobernadora ¿A alguien le alcanza una ‘auditoría interna’ para aclarar lo trucho de los aportes? Si es la propia palabra de Cambiemos la que está devaluada en este tema. Tampoco alcanza la promesa de una nueva ley para solucionar lo que hicieron el año pasado. Dado que esta intención surge como respuesta ante los cuestionamientos, lo más probable es que el nuevo proyecto legalice lo que hoy es un delito para exculparse con la ley más benigna”, advirtió.

“El oficialismo recibió más aportes que todas las otras fuerzas juntas, todo un récord para una agrupación tan joven. Y fue la única fuerza que tuvo un noventa por ciento de aportes en efectivo (la mayoría de cuyos aportantes desconocen). El resto de los partidos utilizó mayormente el sistema bancario. Es justo ponerse suspicaz ante ese escenario, sobre todo cuando los que están siendo señalados desdeñan el camino más corto para disipar las dudas: ¡muestren el recibo!”, dijo.

“Lo demás de las declaraciones de Petrecca siguen el manual de Cambiemos: acusar a la oposición para evadir la propia responsabilidad. Porque lo que Petrecca agrega a sus evasivas es que observa irregularidades en los aportes de otros partidos. Hace lo mismo al responder la acusación del senador Gustavo Traverso. De modo que lo que nos está diciendo es que ‘los demás también lo hacen’. No hay que ser un experto en silogismos para concluir que el intendente está reconociendo las irregularidades propias”, señaló.

“Ya casi no quedan dudas de que los que figuran no lo aportaron. Lo que queda por saber ya no es eso, sino quién aportó el dinero para la campaña 2017 de Cambiemos Buenos Aires. Porque si no fueron los que figuran, los mal pensados empezarán a sospechar de los proveedores del Estado, de la AFI, del narcotráfico... Esta concisa lista no es de nuestra inventiva, sino que figura entre las hipótesis de distintas publicaciones”, cerró.