Por un desvío en el ramal San Martín, Junín quedaría rezagado con los trenes de carga

El Proyecto de Recuperación del Ferrocarril San Martin, que desde hace varios meses viene sonando con fuerza, ahora fue dado a conocer de manera oficial, mediante un mapa, por la empresa estatal de Trenes Argentinos Infraestructura encargada de realizar los trabajados de construcción y mantenimiento en todos los ramales ferroviarios del país.

El plan, como se puede observar en el gráfico, consiste en desviar el trayecto del San Martin desde la estación Pilar hacia Zárate, -utilizando los rieles del Urquiza- pasando por Villa Constitución, Puerto Norte de Rosario desde donde luego se perfila hacia Venado Tuerto y Rufino retomando el trazo habitual con destino a Mendoza y San Juan.

De esta manera, la ciudad de Junín quedaría rezagada en el tramo actual que une Capital Federal con la región de Cuyo. Según los entendidos en el tema, el Estado busca evadir la laguna La Picasa que se encuentra cortada, tanto para la circulación vehicular y ferroviaria, por la última inundación de 2017, con varios antecedentes similares de años anteriores.

Es que el agua había subido hasta debilitar seriamente el terraplén y los durmientes, que en algunos casos sólo están asentados sobre unas pocas piedras.

Tres años atrás, el 27 de febrero de 2015, la formación cero kilómetro del tren chino había comenzado a realizar el recorrido entre Retiro, Chacabuco, Junín, Alberdi y Rufino, provincia de Santa Fe con una salida por semana.

Estamos bastante lejos de que el tren de pasajeros llegue hasta Mendoza pasando por Junín. José García. Unión Ferroviaria

En este contexto, dos años más tarde, y por la presencia de agua a la altura de la laguna La Picasa, que anegó las vías, el servicio de pasajeros del San Martín ya no llega a la localidad santafecina y el recorrido era reducido entre Capital Federal y nuestra ciudad, con paradas intermedias.

Cabe destacar que actualmente los trenes de carga que viajan hacia la Cordillera de los Andes, atraviesan nuestra ciudad y se desvían de la vía original directa en Saforcada hacia Venado Tuerto desde donde vuelven a retomar hacia Rufino, esquivando de esta manera el terraplén afectado en la laguna mencionada y sumando más kilómetros al recorrido original.

Además, hoy en día desde Junín parten los trenes cargados de granos hacia el puerto de Rosario, en aguas del Río Paraná.

“Quieren evitar La Picasa”

Desde el gremio Unión Ferroviaria, José García explicó: “Esta obra todavía no la han podido confirmar. Si todo sale bien quiero estar en buenos aires tocando este tema la semana que viene”.

“Desde la gerencia de la empresa estatal quieren hacer un ramal nuevo desde Pilar a Zárate, para luego llegar a Rosario, Venado Tuerto y Rufino. Hay que ver si le dan los números al final de esta gestión, ya que en parte hay que expropiar 5 kilómetros de terrenos”, aseguró. Y agregó: “No sé si se justifica hacer la apropiación de 5 kilómetros hasta el ramal Urquiza”.

“Ellos quieren evitar hacer la obra del terraplén en la Laguna La Picasa y por eso cambiarían el recorrido. En un primer tiempo se iba a respetar el recorrido por donde vienen los trenes desde Mendoza y que este proyecto de obra era sólo para el ferrocarril Nuevo Central Argentino”, afirmó.

“En muchas partes del mundo le han ganado terreno al mar también. Es un capricho de Hidráulica porque no quieren agarrar esa obra. Esa agua ya podría haber salido de La Picasa pero hay cosas que uno desconoce”, subrayó.





“Sólo nos quedaríamos con el de pasajeros”

Continuando con la entrevista, el gremialista remarcó: “A nosotros nos afectaría en todo sentido y sólo nos quedaríamos con el tren de pasajeros y lo que cargue Nidera. Y no descartamos que el día de mañana este gobierno saque el tren de pasajeros”.

“Estamos bastante lejos de que el tren de pasajeros llegue hasta Mendoza pasando por Junín”, indicó.

“Desde el gremio aspiramos que se abran ramales pero no queremos que se abra uno y se cierre otro. No estamos en desacuerdo que se hagan nuevas obras, siempre y cuando no perjudiquen a otros pueblos”, destacó.

“Hay que habilitar los ramales que tenemos clausurados. Muchos apuntan a vaciar las empresas estatales para privatizarlas diciendo que no funcionan”, exclamó.

“Hoy por hoy la planta de Nidera está cerrada porque hubo un accidente en el Puerto San Martín y no pueden descargar en otro. Sólo trabaja con camiones y con el aceite”, informó.

“Hoy en día tenemos el tren de pasajeros y los de cargas que vienen de Mendoza”, concluyó.

Desde el gremio ferroviario informaron que si se repara el terraplén de las vías sobre La Picasa, el tren de pasajeros llegaría hasta la ciudad de Mendoza “como en los viejos tiempos pasando por nuestra ciudad”.