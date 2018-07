San Cayetano: “Las motos hacen piruetas en la plaza”

Después de trabajar arduamente, los fomentistas del barrio San Cayetano lograron convertir el único espacio verde del sector en una plaza agradable, con juegos, parquizada, lo que redundó en que se convirtiera en un lugar de reunión. “La gente se junta mucho ahí para hacer actividades”, explica el secretario de la entidad barrial, Sergio Agorreca.

En alguna oportunidad tuvieron ciertos problemas de inseguridad, porque ahí se juntaban “los chicos malos” –como dicen los fomentistas–, por lo que solicitaron más seguridad y que la policía recorra el lugar, algo que, en su momento, tuvo una respuesta positiva por parte de las autoridades.

“Hoy tenemos el problema de las noches –agrega Agorreca–, porque no hay presencia policial y es un lugar utilizado, junto con el baldío que está al lado, para que los chicos circulen con sus motos y utilicen ese espacio para hacer sus piruetas, con las consecuentes molestias para los vecinos”.

Es por ello que los lugareños reclaman que se tomen cartas en el asunto, como explica el vicepresidente de la sociedad de fomento, Juan Carlos Screpi: “A partir de las 7 u 8 la policía ya no está más. Tenemos entendido que se les dio un lugar para trabajar que son las avenidas, los lugares con mucha circulación, y fue el mismo comisario el que nos dijo que iba a mermar la presencia policial por falta de agentes. Es cierto que durante el día los agentes están, recorren, aunque en San Cayetano ha habido algunos delitos, como en todos los barrios”.

En cuanto al alumbrado público, destacan que la plaza está bien iluminada, aunque no sucede lo mismo en todo el barrio.

“Yo siempre digo que tenemos un tendido de cables de la década del 60 –comenta Screpi–, tenemos una farola por cuadra, mientras que se les da prioridad otros barrios que tienen luces blancas y las quieren más blancas, y nosotros seguimos con lo mismo de siempre”.

Sector postergado

El sector norte del barrio San Cayetano es el más postergado y en donde todavía resta mucho por hacer. Principalmente en la colectora: “La situación allí es bastante complicada porque hay un problema de jurisdicción. El secretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, nos ha dicho en otro momento que hay un tema dominial, porque hay cosas que pertenecen al municipio y otras que corresponden a la Nación, ya que la ruta es nacional. Nos costó muchísimo hacer la reparación de una alcantarilla que estaba rota en esa zona. Y otro asunto es que nos dijeron que era muy irregular el trazado de la colectora, con lo cual, no nos queda en claro si lo irregular no se arregla, pero lo cierto es que los vecinos de esa zona tienen muchos problemas, porque no se hace mantenimiento, como el agua no tiene salida se inunda, y la iluminación por allí es mala. Y por eso proliferan roedores y también se tiran motos y otras cosas producto de los ilícitos”.

Se trata de un problema que también sucede en la llamada quinta Borchex. Screpi dice que, respecto de esas cuatro manzanas, hicieron gestiones “para ver si el propietario o el municipio tomaba alguna medida, porque están abandonadas y eso sirve para lo ilícito”.

Y agrega: “Nos dijeron que se iban a poner en contacto con los dueños, pero no tenemos b”.

Agorreca puntualiza que es muy necesario que se limpie ese espacio “para evitar que pasen cosas extrañas, porque lo que se está buscando es prevenir”.

Gas natural

El último tema que reclaman los lugareños es el gas natural, un servicio que está ausente en cuatro cuadras en el sector más postergado de San Cayetano: Sarmiento de Chilavert a la colectora, Chilavert entre Italia y Sarmiento, la colectora de Sarmiento a Borges, y Borges desde la colectora hasta Vuelta de Obligado.

“Los vecinos nos hicieron pedidos por este tema y estamos preparando una nota para presentar al Grupo Junín con el objetivo que atiendan esta solicitud”, concluye Agorreca.