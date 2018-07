Petrecca recorrió la obra de la Escuela Técnica 2 de Junín y resaltó los avances

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, recorrió la obra del edificio donde funcionará la Escuela Técnica 2, y lo hizo acompañado de directivos de la escuela, de la empresa Grupo Junín, a cargo de la obra, funcionarios, concejales, consejeros escolares y funcionarios del área de educación.

Tras recorrer todas las instalaciones y escuchar un detallado informe del estado de los trabajos, el funcionario resaltó: "El avance es muy importante, vemos una gran cantidad de trabajadores de distintos rubros llevando a cabo diferentes tareas. En la recorrida me decía Miguel (Laiun, jefe de Área de la escuela), que cada dos días vienen a supervisar y se sorprende por esto".

"Nuestra prioridad es terminar la escuela cuanto antes y después de muchas idas y vueltas, hoy vemos una obra que está en marcha y no para y eso es importante, porque en este lugar hace rato tendría que estar funcionando la escuela por eso queremos terminarla cuanto antes", aseguró. Y agregó que "el diálogo con los encargados de esta obra es permanente y la verdad es que estamos muy contentos de ver como avanza y esperando que se termine cuanto antes".

“El cambio fue rotundo”

Por su parte, Laiun dijo que "tras la decisión tomada por la gestión del Intendente el cambio, respecto del ritmo de la obra, fue rotundo. Antes veníamos cada 15 días y no veíamos cambios y hoy, tenemos que estar presentes cada dos días porque la dinámica es muy intensa y es necesario estar permanentemente para ir viendo lo que se hace y que todo se ajuste a lo que necesitamos para nuestro funcionamiento".

"Además vemos que, el personal que hoy está trabajando está verdaderamente capacitado, que conoce del oficio que cada uno desarrolla y eso se demuestra con la dinámica que tiene hoy la obra", remarcó Laiun.

Por su parte, el arquitecto Marcelo Balestrasse, titular de la secretaría de obras públicas, explicó que "buscamos que la obra se concrete y esté a la altura de lo que la escuela necesita, no quiero dar fechas de culminación pero sí es seguro que estamos trabajando en todo lo que se necesita para que esto sea cuanto antes, instalación eléctrica, sanitaria, carpintería, vidrios, calefacción, gas, armado de las cocinas, en fin, todos los rubros necesarios para que esta comunidad educativa tenga no que necesita".

Fibra óptica y red de gas

Pablo Torres, presidente del directorio de la empresa Grupo Servicios Junín, empresa a cargo de la obra, expresó su satisfacción por "poder estar cumpliendo con el compromiso que asumimos en un momento crítico de la obra, ver el estado hoy de la obra es para nosotros algo reconfortante. También quiero decir que desde Grupo Junín estaremos sumando servicios que sí o sí necesita la escuela, como la fibra óptica y el tendido de red de gas, que además, beneficiará a parte de este sector de la ciudad".