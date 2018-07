Reclamos de Multisectorial de Jubilados por falencias en atención hospitalaria

Representantes de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados de Junín serán recibidos hoy a las 13, por las integrantes del directorio del Hospital Interzonal General de Agudos (H.I.G.A.) “Dr. Abraham Piñeyro).

Según lo adelantado a Democracia, por el presidente de la entidad, Heriberto Hernández, el motivo de la reunión es tratar la grave problemática de los pacientes del sector pasivo que quieren hacerse atender en el nosocomio y no lo consiguen o deben esperar muchos días para lograrlo.

La entidad, conformada como entidad pública a principios del corriente año, con personería jurídica en trámite, funciona como Multisectorial, con legajo presentado ante el Municipio.

Fue conformada ante el desguace del PAMI, ANSES, la quita de medicamentos a jubilados, de las prestaciones médicas (los especialistas no atienden por PAMI). Nos han sacado, unos 1.700 casos, la internación en el Sanatorio y nos mandaron al Hospital, pero en este hay 3.500 jubilados que se atienden.

Hoy se va a tratar precisamente este problema que involucra al Hospital y a jubilados. “Estamos cansados que nos digan que el Hospital está colapsado y que no nos pueden atender. Ya ha pasado en varios casos de personas que han ido y no las han atendido. Sabemos perfectamente que el PAMI le paga al nosocomio 1.800.000 pesos por mes para que atienda a los jubilados”, dijo.

Hernández se refirió al tema de los turnos y el acceso a la salud. “Van a las 3 o 4 de la mañana y son las 8 y le dicen ‘no hay más turno’. Es tremendo esto, cuando hay una oficina del PAMI dentro del hospital que bien podría pedir por turnos. Que el jubilado llame ahí por teléfono y no que deba hacer la cola para pedir un turno”, explicó.

“Pasa, que no hay turnos para jubilados o se lo dan para veinte días después, o más; pasa que los médicos atienden en el hospital una hora o una hora y media y se van; y pasa que hay un desgano de los médicos en la atención del adulto mayor, cuando PAMI paga por esa atención”, denunció el presidente de la Multisectorial.

El entrevistado también hizo referencia al tema de las prótesis, que tardan en llegar al jubilado que lo necesita. “Nosotros andamos atrás de todo eso, de hacerle llegar las prótesis, de hacerle llegar el medicamento, de conseguir los turnos en el Hospital y además la lucha en contra de esta política que nos está sacando todos los beneficios, estamos perdiendo todos los derechos adquiridos, como el aumento de sueldo que está por debajo de un 5 por ciento y tendría que ser más del 15”, dijo.