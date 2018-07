Cuestiones administrativas demoran el arreglo del camino a la laguna, según Balestrasse

El acceso al Parque Industrial por Ruta 188, la dársena de avenida Pastor Bauman y dicha ruta, sumado a los trabajos de alcantarillado del Puente Lincoln son algunas de las obras por las que aún se espera audiencia con la administración de Vialidad Nacional, según explicó el titular de Obras y Servicios Públicos del Municipio, Marcelo Balestrasse, “para gestionar que se resuelva”.

En el mismo sentido, una obra demorada que aún aguarda su concreción es la repavimentación del camino a la laguna, que va desde Ruta 7 y hasta el ingreso al balneario.

Balestrasse aseguró que se aguardan informes y que resultan demoras administrativas específicamente.

“Me preguntaron en su momento cuándo empezaba la obra y yo cometí el error de decir que en 40 días y por cuestiones administrativas pasa más tiempo”, explicó el funcionario que además agregó: “Estamos esperando que Vialidad nos envíe oficialmente el informe para poder hacer todo una parte administrativa para empezar la obra. No te puedo decir fecha porque no depende de nosotros”.

Según explicó, el ente nacional “tiene que aprobar la adenda que ya se aprobó en el Concejo Deliberante y la reformulación del proyecto. Se había planificado una forma de trabajo, luego pasó lo que pasó en 2017 y todo lo que afectó el agua las napas y las bases rompió mucho más entonces estamos esperando un detalle más pormenorizado para poder elevarlo a la empresa y se cotice para ver si está en condiciones de hacerlo o no en base al presupuesto original. Eso lleva su tiempo de aprobación administrativa”, aclaró.





Cuadrante noroeste y desagüe pluvial

Consultado por la situación de las obras que se realizan en la ciudad, Balestrasse aseguró que se continúan con normalidad.

Sobre las obras del cuadrante noroeste especificó que “se sigue avanzando, al lado del edificio comunitario. Atrás se comenzó a hacer el polideportivo donde próximamente se hará la colocación de alambrados y movimiento de tierra y replanteo para los playones deportivos”.

El centro integral comunitario que se construye en la zona muestra un 40 o 50% de avance, según destacó, y ya se comenzó con la obra del boulevard en calle Dr. Possio.

“No hay ninguna obra parada en ese sector”, remarcó.

Sobre el desagüe pluvial que se construye en el barrio Norte de nuestra ciudad, Balestrasse explicó que sigue sin problemas y que si bien “hubo un llamado de una vecina que se contactó para saber por qué no seguían las obras, fue simplemente que se estaba a la espera de cañerías”.

El secretario de Obras Públicas indicó que “el desagüe pluvial tiene dos tipos de avance, conductos de hormigón armado in situ o cañerías de cemento, que en algunos casos se demora cuando no se entrega material, pero se está trabajando normalmente”.



“Sigue todo en marcha”

Dentro del cronograma de obras, Balestrasse aseguró que “sigue todo en marcha”.

Al momento se continúa con la colocación de refugios y postes, rampas y todo lo que comprende al próximo funcionamiento del servicio de transporte público. También las obras de cordón cuneta en el barrio San Francisco de Asís, entre otros.



Obras del Puente de Lincoln

En una reciente nota publicada por Democracia, el secretario de la Rural de Junín, Julio Melcon, expresó que el Puente actualmente es una alcantarilla cada vez más chica. Y enfatizó que “hay cada vez más agua y se hace un cuello de botella que es incontrolable”.

Según indicaron a través de un comunicado, de reuniones realizadas entre la Sociedad Rural de Junín y los productores, coincidieron en la preocupación por la suba del nivel, de un metro, en el sistema de la Laguna Mar Chiquita Junín, debido al ingreso de agua de otros distritos.

Balestrasse, por su parte se refirió a estas obras que dependen de Vialidad nacional y por las que aseguró que se encuentran gestionando.

Sobre el nivel del agua, desmintió que haya crecido un metro como habían indicado desde la entidad ruralista.

“Me llamó la atención el comunicado de la Rural porque la laguna no creció un metro. No está creciendo. Creció 60 o 70 centímetros de enero al mes de abril que llovió tanto y ya está en bajante otra vez. Bajó 30 centímetros Mar Chiquita, Laguna de Gómez bajaron 15 y el Carpincho bajó 10. Va en bajante”, concluyó.