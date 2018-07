“Aportamos a una campaña nacional, el resto lo desconozco”, dijo Petrecca

Luego de las denuncias sobre aportes falsos a la campaña electoral de Cambiemos y el pedido de renuncia de la gobernadora María Eugenia Vidal a la contadora general de la Provincia (ver página 11), el intendente de Junín, Pablo Petrecca, afirmó ante una consulta de Democracia que “fue una campaña nacional”, en la cual reconoció haber realizado aportes junto a su equipo pero deslindó cualquier tipo de vinculación con las presuntas irregularidades que están siendo investigadas por la justicia. “Aportamos a una campaña nacional, el resto lo desconozco”, sostuvo.

“Por supuesto que en mi caso he aportado, igual que parte de mi equipo y el resto de la lista; qué bueno que estemos hablando de personas físicas, con nombre y apellido, y qué bueno que se debata esto”, afirmó el jefe comunal a este diario.

Y agregó: “La gobernadora ha sido muy clara al pedir una auditoría interna para ver si hay algún tipo de responsabilidad, y más allá de que no hay nada concreto, es saludable que haya tomado la decisión de reemplazar a la contadora, preventivamente, que demuestra otra forma de hacer política. También valoro la decisión de enviar un proyecto de ley que permita que los fondos de campaña estén bancarizados, son cambios que se generan para que todo esté más que claro”.

“También hoy (por ayer) se conoció una página donde están los aportes de los demás partidos políticos, vemos a nivel local un montón de empleados municipales que han aportado y no sé si realmente lo habrán hecho, por eso es importante esta discusión y hacer una auditoría interna dentro del partido para saber si hubo algún error o alguna irregularidad”, señaló.

“La campaña fue nacional y hay distintas formas de hacer aportes, a través del sistema bancario, en efectivo, y hubo una página web donde también se podían hacer aportes desde cualquier lugar del país, por lo que no sé si alguien aportó o no. Nos olvidamos de Antonini Wilson, los revoleos de bolsos de López, bienvenidas sean estas discusiones, que ningún gobierno quiso poner en debate y hoy hay un gobierno que lo está transparentando.

Respuesta a Traverso

Consultado sobre las declaraciones del senador Gustavo Traverso, que impulsó la denuncia y apuntó a la responsabilidad de los jefes comunales, Petrecca afirmó: “Traverso debería conocer cómo se hacen los aportes y hacerse cargo también del gobierno del que formó parte y de los hechos de corrupción, ya que no tiene ningún tipo de autoridad para hablar de transparencia”.