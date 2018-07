Para la Rural, el puente de Lincoln “es un cuello de botella incontrolable”

La Sociedad Rural de Junín (SRJ) salió ayer a denunciar, a través de un comunicado oficial, el incumplimiento de Vialidad Nacional con respecto a las obras en el Puente de Lincoln, sobre la Ruta Nacional 188, luego de la rotura que ocurrió en abril de 2017, como consecuencia de las inundaciones en la región.

La entidad ruralista recordó en el escrito que el Gobierno había prometido concluir con los trabajos en agosto del año pasado, sin embargo, nunca comenzaron. Situado en el kilómetro 173, se encuentra dentro de la jurisdicción de Vialidad Nacional.

El secretario de la SRJ, Julio Melcon, afirmó que el puente actualmente es una alcantarilla cada vez más chica. Y enfatizó que “hay cada vez más agua y se hace un cuello de botella que es incontrolable”.

La obra provisoria que tendría que hacerse ahora son tres alcantarillas de cinco metros cada una, que harían mucho más fluido el paso del agua, afirmó Melcon.

El sistema volvería a colapsar

En reuniones realizadas entre la Sociedad Rural de Junín y los productores, coincidieron en la preocupación por la suba del nivel, de un metro, en el sistema de la Laguna Mar Chiquita de Junín, debido al ingreso de agua de otros distritos.

Asimismo, notan la seria situación que genera la velocidad con la que entra el agua a nuestro sistema. También manifestaron su intranquilidad constante, ya que ante un evento similar al del año pasado, el sistema colapsaría.

Entrevistado por Democracia, Melcon explicó que este problema que se da en el Puente de Lincoln no es de ahora, sino que viene desde mucho antes. “La Rural viene bregando por obras, después del gran problema que tuvimos el año pasado y también por inundaciones, anteriores”, apuntó.





Una barrera de contención

“Ese puente hace de contención y provoca que los campos a la vera de la Mar Chiquita queden anegados o se inunden. La laguna se extiende mucho más de ese lado que de este, del lado de la laguna de Gómez. El desnivel es muy grande, aunque tenemos entendido que la laguna de Gómez también está subiendo”, dijo el productor.

Y afirmó que ya está proyectado un alcantarillado provisorio. “Está presupuestada la obra y licitada, creo que era una firma de Lincoln la que iba a hacerla. Incluso los legisladores Laura Ricchini y Juan Fiorini aseguraron que ya se habían tirado piedras para empezar la obra pero bueno, las piedras estarán tiradas pero la obra no está en construcción. Está todo igual”, lamentó.

“La semana pasada pasé por ahí. Pude ver las piedras tiradas a la vera del puente, supuestamente eran para hacer la obra, pero no está hecha. En un futuro muy lejano hablan de hacer un puente mucho más grande. La obra provisoria que tendría que hacerse ahora son tres alcantarillas de cinco metros cada una, que harían mucho más fluido el paso del agua”, apuntó.

Con respecto al cuello de botella que se genera, Melcon manifestó: “Se empezó a achicar en 2001, cuando la gran inundación movió las bases y le empezaron a echar los gaviones de piedra y alambre, para que no se levanten, achicando la boca de salida del puente. Es decir queda fijo pero la salida del agua se achica”.



Aguas veloces

“Vemos que las entradas de agua provenientes de otros distritos, hacia el sistema de Junín, traen cada vez mayor velocidad. Entonces tarda mucho menos en llenarse nuestro sistema de agua debido a los canales ya preexistentes”, explicó.

“El momento oportuno para hacer las obras aguas arriba era durante la seca, estaban todas las condiciones dadas para hacerse. Nuestra actividad depende muchísimo del clima. Ojalá que no suceda, pero si ocurre otro evento similar al del año pasado tenemos el mismo problema, porque las obras no están. Lo único que hicieron con buen tino es arreglar las compuertas en la Mar Chiquita, pero en lo que es hidráulica en nuestro distrito, no se ha hecho nada. Es necesario que el Comité de Cuenca haga un buen trabajo”, apuntó.

Ricchini: “Vamos a volver a reclamar”

La diputada provincial por Cambiemos Laura Ricchini afirmó a Democracia que “la obra está licitada en conjunto con todo el corredor, por lo que puede existir alguna demora”, pero aseguró que volverán “a hacer el reclamo” a Vialidad Nacional. “Es una obra que ya está licitada, están los materiales, y se va a hacer”.

En abril del 2018, los legisladores Laura Ricchini y Juan Fiorini participaron de reuniones con productores por el problema del Puente de Lincoln y aseguraron que los trabajos estaban por comenzar.

En aquella oportunidad, Ricchini afirmó que había recorrido la zona y constató que a la vera de la calzada había rap y materiales para la obra. Aseguró que no está discriminada en el Presupuesto, dado que se encuentra dentro de todas las obras que se planea realizar en el corredor.

El lunes 9 de abril del corriente año, en la Sociedad Rural de Junín, miembros de Comisión Directiva y el ingeniero José Alejandro Borchex se reunieron con la diputada provincial Laura Ricchini, el senador provincial Juan Fiorini y el presidente de la Comisión de Promoción, Desarrollo y Asuntos Agropecuarios del Honorable Concejo Deliberante de Junín, Manuel Llovet para tratar temas de interés general.

Este encuentro fue después de que los productores mantuvieran una reunión con todos los legisladores de la ciudad. Los reclamos fueron tres: celeridad en las obras en el Puente de Lincoln; posibilidad de integrar el Comité de Cuenca; y mayor compromiso para la mejora de los Caminos Rurales.

El derrumbe

La mañana del sábado 29 de abril de 2017 se produjo un derrumbamiento de un tramo de aproximadamente dos metros en la ruta nacional 188 en el denominado Puente de Lincoln, generando un corte total del corredor vial en forma inmediata, dado que se interrumpió el tránsito en las dos manos.

En el lugar trabajó Policía Local, Comisaría Segunda, Comando Patrullas, Patrulla Rural, Policía de Seguridad Vial y Gendarmería.

El socavamiento de las bases se debió a la fuerza de la gran masa de agua que pasaba por Junín, producto de las inundaciones en partidos ubicados aguas arriba.

El tránsito en la zona de Junín estuvo cortado hasta el 2 de mayo, cuando se habilitó la ruta nuevamente, tras los trabajos llevados a cabo por Vialidad Nacional.