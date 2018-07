Taxistas y remiseros locales, preocupados por la posible llegada de Uber al interior

Un proyecto de ley presentado esta semana por el diputado provincial por Cambiemos, Guillermo Castello que pretende regular y expandir al interior de la provincia de Buenos Aires las plataformas de transporte de pasajeros generó interrogantes y descontento de taxistas y remiseros que no ven con buenos ojos la posible llegada de Uber, por caso una de estas plataformas, la más conocida.

La intención del proyecto es que todas las empresas de redes de transporte a través de aplicaciones electrónicas medien entre choferes y pasajeros.

La propuesta encendió la alarma en el gremio de taxistas y remiseros que aseguran que no se dan las mismas condiciones de trabajo entre ellos y los nuevos “conductores independientes”.

Específicamente el proyecto le abriría las puertas a Uber, el sistema de traslado que se instaló en muchos lugares del mundo pero que en muchos otros generó controversias, como es el caso de nuestro país.

En declaraciones, el diputado Castello se refirió a un vacío legal que existe en esta cuestión, a la que hay que dar respuesta. Asimismo, se conoció que si bien en muchos distritos se pretende prohibír su llegada, en otros estarían de acuerdo con implementar el nuevo sistema.

El vacío legal tiene que ver con la falta de una regulación que permita acordar pautas de funcionamiento y evitar los problemas que se generan.

Posición local

Consultado Roberto Salcedo, secretario del Sindicato de Taxistas de nuestra ciudad, expresó que se encuentran preparando un petitorio para que sea tratado en el Concejo Deliberante, en “oposición a ese tipo de servicios”.

Salcedo indicó que el proyecto “se basa en defender nuestra fuente de trabajo que está legalizada desde hace mucho tiempo, teniendo en cuenta también que el transporte público va a empezar a funcionar y de por sí, otro de los motivos es que nuestro trabajo ha mermado muchísimo, acorde al poder adquisitivo que tiene la gente trabajadora que es con quien nos movemos”.

Con respecto al plano legal, el secretario del gremio de taxistas resaltó: “A nosotros nos piden muchos requisitos. Hacemos desinfección mensual, tenemos que tener el carnet profesional, sin antecedentes penales, seguro de pasajero transportado. Habría que ver cómo viene la cuestión pero de acuerdo a como la están tratando en otros lugares, es bastante ilegal el tema”.

El petitorio sería presentado en el transcurso de la semana entrante, con las causales de la oposición que esgrime el sindicato.

José Luis Chavez, chofer de remis, graficó su opinión con un ejemplo “imaginate que tenés un negocio, pagás alquiler, luz, Arba, Afip y viene otro que se instala en la vereda. Eso sería Uber para mí”, destacó.

Chávez agregó a su vez que “viéndolo desde otro lado, es un medio para quien quiere tener un ingreso pero en realidad no se si tiene un contexto legal. A nosotros se nos pide renovación de carnet, libreta sanitaria y muchas cuestiones que Uber no exige”.

Asimismo aseguró: “Que sea regulado. Una licencia de remis son 150 mil pesos pero ellos no lo tienen que aportar. Se deben igualar las condiciones de trabajo”.

Por lo que pudo saberse, el nuevo proyecto exigiría a los conductores una licencia profesional, inscripción en monotributo, contar con certificado de antecedentes penales, que el vehículo tenga la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día y seguro de transporte contra terceros, del mismo modo que rige para taxistas y remiseros.

¿Funcionaría en la ciudad?

En lo que respecta al parque automotor, según explicó Salcedo, “Junín tiene el servicio excesivamente aplicado entre taxis y remises. Somos 113 licencias de taxis y más de 80 de remises según la cantidad de población. Teniendo en cuenta la competencia legal del transporte público de colectivos”.

Sobre la posibilidad de que funcione este tipo de nuevos sistemas en la ciudad, destacó: “Comparado con las grandes urbes, poder aplicar ese tipo de modalidad de acuerdo a las distancias que se cubren yo diría que no tiene posibilidad de funcionar. Pero cualquier posibilidad, por mínima que sea tenemos que defender nuestra fuente laboral, de manera legal y justa como lo hemos hecho por tanto tiempo”.

Por su parte, Chávez aseguró que “hay muchos clientes de terceras generaciones, se genera una relación de confianza que se logra con los años, eso se construye y no sé si la gente lo cambia por ser más barato”.

35 mil conductores

La propuesta de Castello no solo comprende a Uber, sino a otros numerosos sistemas similares que ya funcionan en el mundo, proveyendo plataforma tecnológica para que pasajeros y conductores se conecten con un porcentaje por esa prestación.

Uber cuenta actualmente con alrededor de 35 mil conductores y cerca de dos millones de usuarios registrados.