Aguardan las pruebas hidráulicas y de fuerza en el Puente de Mechita

Luego de casi tres años de espera, el puente ferroviario de Mechita, ubicado sobre el río Salado, entre Bragado y Alberti, está próximo a rehabilitarse.

En el lugar, donde hasta hace unos días había dos conteiner y estaban las máquinas de la empresa Smith Molina, hoy sólo quedan algunos insumos que sobraron de la obra y la ilusión de que el Ferrocarril Sarmiento vuelva a llegar a localidades de la Provincia donde no llega el servicio.

Los puentes sobre el Río Salado y la Cañada del Tío Antonio se habían desestabilizados en la inundación de agosto de 2015, lo que produjo la interrupción de la circulación del tren hasta la actualidad.

Desde hace 2 años y 11 meses las formaciones no llegan a la ciudad de Bragado desde donde se bifurcan dos ramales importantes que llegan hacia el interior bonaerense hasta la provincia de La Pampa uniendo distritos como Los Toldos, Lincoln y 9 de Julio.

Desde Trenes Argentinos Infraestructura, informaron a Democracia que la obra de reparación de ese tramo está finalizada: la conexión de las vías concluyó y se hizo la colocación de las piedras entre los durmientes sobre el terraplén que se levantó para reemplazar el tramo antiguo que se retiró.

“Ahora sólo resta hacer las pruebas de fuerza ponerlo operativo”, aseguraron desde la empresa estatal.

En ese sentido, el intendente Vicente Gatica expresó: "Tomamos el compromiso de gestionar la vuelta del tren de pasajeros y eso haremos. No más escepticismo, ahora debemos trabajar todos para lograrlo. Gracias al Gobierno nacional".

Antecedentes y actualidad

Desde 2015 y por la inundación que azotó en la zona, el puente ferroviario de la línea Sarmiento a la altura de Mechita quedó obsoleto por lo que, desde ese año, las formaciones ya no llegan a ciudades principales como Lincoln, Bragado, Los Toldos, Villegas, Pehuajó y Trenque Lauquen.

Actualmente, las formaciones con el tren chino opera con servicio reducido entre Once, Chivilcoy y Alberti, ya que ese fuerte temporal había generado daños en el sector ubicado entre Mechita y Bragado, una localidad clave porque desde ahí se bifurcan dos ramales hacia General Pico y Santa Rosa (La Pampa) atravesando ciudades bonaerenses.

De esta manera, dentro del ramal con destino a General Pico, ciudades como Los Toldos, Lincoln, Pinto y Villegas con paradas intermedias, quedaron desconectadas con el transporte de pasajeros.

En el caso del ramal a Santa Rosa, el tren dejó aisladas a las ciudades bonaerenses de 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen, con paradas intermedias.

En la actualidad, esta obra, que demandó varios meses, permitirá recuperar el uso del ramal Once-Bragado, trayecto que está interrumpido desde agosto de 2015 luego de la inundación que desestabilizó algunos pilotes del puente ferroviario.

Cabe destacar que en 2016 se había instalado un obrador de la empresa encargada que estaba trabajando, pero la inundación del 2017 dejó inconclusa la obra.