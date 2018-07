Tras un fallo judicial, la Provincia deberá actualizar los sueldos de los judiciales

La Justicia le ordenó recientemente al gobierno bonaerense actualizar los salarios de los trabajadores judiciales en línea con la inflación, al reponer la denominada “cláusula gatillo” que rigió en la paritaria de 2017, al menos hasta que se llegue a un acuerdo para este año.

Enzo Spadari, titular de la Asociación Judicial Bonaerense dialogó con Democracia e indicó que “el fallo se da tras una medida iniciada por el gremio, que el viernes tuvo respuesta positiva y obliga al Ejecutivo concretamente a extender la cláusula gatillo hasta que se resuelva la paritaria. Además, vuelve a obligar al Ejecutivo a convocarnos a negociar salario”.

“Esperamos la convocatoria, esperamos que se cumpla el fallo judicial pero no sabemos si se va a apelar a la medida o no. Lo que sí te puedo adelantar es que el primer día después de la feria judicial, el 30, habrá medidas de fuerza si no existe una convocatoria para discutir paritarias”, aseguró Spadari.

Cabe destacar que el sueldo de un empleado judicial en la categoría de ingresante, auxiliar tercero ronda los $15700, sin mencionar el adelanto por futuros acuerdos que depositó la Provincia. Con el 7% que se aplicó por adelanto llegaría a los $16500.

“Este fallo protege a los trabajadores para que no pierdan el poder adquisitivo”, estimó el titular de la AJB en nuestra ciudad.

La única reunión que mantuvo el gremio con la Provincia fue en mayo y según Spadari, “fue a raíz de un fallo que los obligaba a convocarnos”.

El gremio había fijado una pauta salarial en el 25% en un solo tramo con cláusula gatillo. “Estamos esperando que la negociación se mueva del piso del 15% que estableció la Provincia. Queremos asegurarnos un aumento mayor a la inflación”.

La medida cautelar

El Tribunal de Trabajo N° 3 de La Plata aceptó la ampliación de una medida cautelar presentada por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), y declaró la vigencia de “la cláusula convencional sexta del acuerdo salarial del año 2017 (cláusula ‘gatillo’)”, ordenándole al Ejecutivo que otorgue un aumento mensual “de acuerdo a la variación mensual del índice de precios al consumidor publicado por el INDEC”.

El tribunal ordenó la convocatoria para discutir la paritaria al ministerio de Trabajo provincial indicándole que “proceda a la reapertura y continuidad de la negociación sobre el reajuste salarial de los empleados judiciales para el año en curso, para lo que deberá convocar a las partes -Asociación Judicial Bonaerense y Estado Provincial-, quienes deberán negociar en un marco de buena fe”.

El gobierno de Vidal había propuesto un aumento del 15 por ciento en cuotas, que fue rechazado de plano por el sindicato.

“La Justicia vuelve a dar la razón a los trabajadores judiciales, reconociendo que el deterioro salarial producido por la falta de voluntad de diálogo del Ejecutivo amerita que nuestros salarios se reajusten en base a la inflación hasta que logremos un acuerdo salarial satisfactorio”, expresó Pablo Abramovich, secretario general de la AJB.

A principios de mayo, la AJB realizó una presentación judicial ante el mismo Tribunal de Trabajo exigiendo una convocatoria a negociación paritaria por parte del Ejecutivo.

Dicho tribunal hizo lugar a la medida y el Ejecutivo convocó a una reunión en el mes de mayo, en la que no hubo acuerdo.

Desde entonces, los judiciales no volvieron a ser llamados a negociación por el Gobierno provincial.