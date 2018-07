“Es una negociación que va en avance”, dijo Borchex, sobre la reunión con el municipio

La reunión mantenida el jueves entre el municipio y las cinco entidades rurales no concretó ningún acuerdo pero según esbozó Alejandro Borchex, representante de la Sociedad Rural Argentina en Junín y vocero de las entidades en lo que respecta a caminos rurales “es una negociación que va en avance”.

Ayer se conoció que las entidades volvieron a reunirse con el municipio, más exactamente con el Secretario de Economía de la Municipalidad de Junín, contador Ariel Díaz y el contador municipal Mauro Jacob para avanzar en el proyecto de caminos, pero no hubo acuerdo en lo inmediato.

A los efectos de llevar adelante la cuestión de los caminos se constituyó una comisión de trabajo entre los entes y el Poder Ejecutivo municipal para evaluar y definir un nuevo plan que de solución a la problemática que afecta a los productores.

“No hubo concreciones, lo único que se intercambió con el municipio fue la disposición de recursos que ellos tienen. No se llegaron a valores definitivos, pero avanzamos. Es una negociación que va en avance. Yo no lo veo negativo”, estimó Borchex.

Aún no hay una fecha definida para un nuevo encuentro pero seguramente se dé en los próximos días.

Sobre la implementación de un nuevo sistema para la red vial, Borchex explicó: “Se está analizando el costo, los porcentajes que está ofreciendo el municipio, sobre qué partidas. Lamentablemente no se definió aún”.

De todas formas, hasta tanto se logre una salida para la cuestión, el municipio continuará con las tareas en la red.

“El municipio sigue haciendo ahora su aporte con los caminos, que sabemos es cuestionado por las entidades porque se consideran insuficientes, sin relación con el esfuerzo y el aporte que realiza el sector a través de la tasa. Pero ojalá lo mejoren”, concluyó.

Cabe destacar que de la reunión participaron Alejandro Borchex, de la Sociedad Rural Argentina, Alejandro Barbieri por la Sociedad Rural de Junín, Rosana Franco, de la Federación Agraria Argentina, filial Junín, Graciela Picchi y Walter Cornelatti de APAJ y Miguel Guruceaga de la Liga Agrícola Ganadera Coop. Ltda de Junín.