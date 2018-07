Ricardo Rojas: “Cuando llueve las calles son como pantanos”

Delimitado por la calle 27 de Septiembre, su continuación Ricardo Rojas, las vías del ferrocarril y la avenida Circunvalación, el barrio Ricardo Rojas es uno de los sectores periféricos que en el último tiempo adquirió un importante crecimiento poblacional, que trajo aparejado el crecimiento de las demandas de los lugareños.

A partir de esas necesidades, días pasados integrantes de la comisión directiva de la sociedad de fomento mantuvieron un encuentro con el intendente, Pablo Petrecca, y parte de su gabinete, a quienes les plantearon cuáles son las prioridades del sector. Entre ellas, se destacan la extensión de cloacas y el arreglo de calles, así como las medidas para mejorar la seguridad del lugar.

Infraestructura

En la sociedad de fomento señalan que, si bien está prácticamente cubierto en su totalidad el servicio del agua corriente, todavía hay un sector que no cuenta con las cloacas.

En tal sentido, el presidente de la entidad barrial, Carlos Antonio, cuenta que el jefe comunal “prometió que se van a hacer las cuadras de cloacas” que están pendientes.

Antonio explica que “faltaría la zona de Arias y Lebensohn hacia la calle 27 de septiembre” y destaca que “ya se hicieron dos cuadras y van a seguir por otras calles”, con lo que, “de a poco, está mejorando”.

El gas natural, ausente en Ricardo Rojas, es otra de las necesidades de los residentes, aunque es un tema sobre el que no hay avances. Antonio indica que donde sí hubo avances es en el alumbrado público que, según dice, “estaba bastante fallido porque en varios lugares no había luces”, pero eso de a poco se está revirtiendo, como explica el vocal de la sociedad de fomento Miguel Montoya: “En la cuadra de mi casa, por ejemplo, funcionaba una de las tres luminarias que hay y esta semana solucionaron ese inconveniente”.



Las calles

Uno de las principales preocupaciones de los residentes de Ricardo Rojas pasa por el estado de las calles. “La realidad de todos los barrios que no tienen cordón cuneta ni asfalto es que viven a diario la problemática de la lluvia. Eso pasa en Ricardo Rojas y cuando llueve las calles son como pantanos. Esa sería la urgencia de los vecinos, solucionar este problema”, relata Montoya.

Los fomentistas cuentan que, cuando tienen estos problemas, “se arreglan por partes”, y grafican: “El otro día estuvieron trabajando sobre Avenida San Martín en el lateral del ferrocarril, pero después la lluvia impidió seguir con lo que se estaba haciendo allí. Por eso quedaron pendientes calles como Gandini, 6 de Agosto y Ricardo Rojas, que son las calles más problemáticas en los días de lluvia, como también lo es Lebensohn”.

Sobre la posibilidad de extender cordón cuneta y base estabilizada, Antonio señala que esto fue planteado al intendente pero “por ahora no hay posibilidades”. Mientras tanto, desde el municipio les informaron que “esta semana estarían pasando las máquinas”.

El mantenimiento de terrenos es otro de los asuntos preocupantes, como explica Antonio: “Hay muchos lotes de los que no se conocen sus dueños, están llenos de malezas y dan un mal aspecto al barrio. Eso se habló en más de una oportunidad y desde la municipalidad nos dijeron que van a hacer un recorrido por el barrio para ver cómo se puede trabajar en esa cuestión”.

Seguridad

Finalmente, los vecinos de Ricardo Rojas muestran su preocupación por la seguridad. Aún cuando hay un destacamento de las fuerzas de seguridad, correspondiente a la policía motorizada, aseveran que “la policía no presta ningún servicio en el barrio”. Y agregan: “Hubo algún caso sobre Arias, donde inclusive terminó con apuñalados, y los vecinos fueron a esa delegación y pidieron que intervinieran, y desde ahí les respondieron que llamaran al 911”.

No obstante, Montoya aclara que sí hay patrullajes: “Si hacemos referencia a la delegación que está en el barrio, se los ve muy poco. Los patrulleros de la cuadrícula sí pasan, pero el área que tienen que recorrer es muy amplia así que es muy difícil que alcance”.