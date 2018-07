Más de 45 instituciones estuvieron presentes en la Feria de Ciencias

En el SUM de la Escuela 24, se desarrolló una nueva jornada de la Feria de Ciencias en la que participaron más de 45 instituciones educativas de la ciudad, tanto niños como grandes, de escuelas públicas y privadas del partido de Junín.

Mónica Molinari, de la Dirección de Políticas Socioeducativas, explicó que "han participado 47 escuelas tanto primarias y secundarias, muchos jardines, escuelas especiales, artísticas y de contexto de encierro. También varias escuelas privadas y públicas. La riqueza de la feria es el trabajo que vienen realizando los chicos desde hace varios meses e incluso algunos son la continuidad del año pasado. Esto se dio porque se pudo hacer más investigación y volver a presentarlos. Estos trabajos van a ser evaluados, se les va a entregar un puntaje y algunos de ellos serán elegidos para pasar a la instancia regional y de allí seguir su camino a la parte nacional".

Además, agregó que "año tras año aumenta la calidad de los trabajos porque van profundizando los mismos y van detectando errores o dificultades para hacer nuevas investigaciones. Es una tarea hermosa por lo cual felicito a los alumnos que se animan a participar y a los docentes que los acompañan y motivan. Los trabajos son muy buenos y este año hubo un gran nivel en lo que se presentó".

Por su parte, Petrecca manifestó que "es fabuloso ver a los chicos de diferentes edades, cada uno en su nivel, con una gran preparación y estudio. Quiero felicitar al cuerpo de docentes por acompañarlos en esta iniciativa. Siempre me voy sorprendido de cómo los chicos van avanzando en cada temática tanto sociales en donde me contaban cómo afectan las redes sociales en la sociedad y sus noticias falsas”.

También agregó: “Observé trabajos sobre el medio ambiente que es fundamental y hay proyectos muy innovadores como una aplicación que se está trabajando para toda la sociedad y que llevan adelante los chicos de la escuela Técnica 2. Sobre este tema hemos pedido algunas cuestiones que nos parecen importante".

"Celebro que los chicos se involucren en los diferentes temas. Me llevo la esperanza de que no está todo perdido y que hay un grupo grande de chicos que les importan todos los temas. Otro caso importante es la donación de la médula ósea en donde se hizo una campaña de concientización e información, y se logró que se aumente la cantidad de donantes. Esto es bueno porque hace que los chicos se involucren en cuestiones importantes de la sociedad. Hay una parte positiva porque hay presente y un gran futuro y los chicos nos sorprenden y superan todos los días", indicó el Jefe de Gobierno de Junín.

Para finalizar, Soledad Artime, Directora de la Escuela 24, añadió que "el año pasado también tuvimos la suerte de poder contar con esta feria y para nosotros como institución es un honor. Se está mostrando como trabajan todos los niveles y con todas las propuestas que hay. Como bien decía Pablo (Petrecca) hay un gran interés por parte de los chicos de mostrar que no todo está perdido y que se interesan por varias cuestiones. Es un honor también poder hacerlo abierto a toda la comunidad para que toda la familia lo pueda observar".