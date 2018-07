Petrocini, en Junín, criticó al Gobierno ante las demoras en el cobro de sueldos

La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, estuvo en nuestra ciudad, en la sede de la Federación de Educadores Bonaerenses y se refirió a las dificultades que vivieron los docentes, incluidos directivos, el pasado viernes ante los problemas técnicos que demoraron el cobro de sueldos hasta pasado el mediodía.

“Esto ha pasado pero había funcionarios que salían a calmar esta zozobra y este absoluto malestar que se generó al no ver depositados los salarios. El gobierno debía transmitirle tranquilidad a todos los docentes”, reclamó.

En tal sentido destacó: “Tenemos el derecho a exigir el cobro del salario en tiempo y forma. ¿Hubo una falla técnica? Nos hubiesen ayudado a comunicar y transmitir tranquilidad y calma. Eso no sucedió”.

Asimismo, la titular de FEB aseguró que existe un “procedimiento intimidatorio”.

“Nos encontramos claramente con un procedimiento de autoridades jerárquicas, de intimidar a los docentes aduciendo que tienen que colocar tal o cual código o artículo en el contralor. Quiero advertir sobre esto, están excediendo la competencia. Los jerárquicos no tienen la competencia de encuadre. Por lo tanto lo que se está realizando claramente es un procedimiento, una actitud de intimidación a los docentes que han hecho este uso de la retención de tareas por la falta de cobro de sus salarios”, remarcó.

Petrocini indicó además que existen pruebas de que “muchos salarios han sido liquidados de forma irregular”.

“Intención de desestabilizar”

Consultada por la situación y la intranquilidad que generó en los docentes, Petrocini aseguró que “las intenciones del gobierno con esto son desestabilizar, desunir, descalificar”.

Además recordó que ayer se cumplieron 80 días sin una nueva convocatoria a discutir paritarias.