Esteban Bullrich y Pablo Petrecca abrieron el Parlamento Juvenil del Mercosur

En el Salón de la Democracia de la UNNOBA, alumnos de 22 escuelas públicas y privadas de Junín, participaron de la etapa local del Parlamento Juvenil del Mercosur y debatieron sobre temas como participación ciudadana de los jóvenes; inclusión educativa; género; derechos humanos y jóvenes y trabajo.

Tras un trabajo en comisiones, las definiciones de cada tema serán llevados por alumnos locales, a una etapa provincial del parlamento.

Al respecto, el Jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, expresó que "esta es una actividad fundamental porque es fundamental que los jóvenes debatan y se involucren en diferentes problemáticas, que ellos mismos puedan generar. Recuerdo en mi época de secundaria que no se daba tanto esta posibilidad que hoy es muy valiosa e importante para nuestra democracia".

"En los tiempos que corren es importante que los jóvenes se involucren y sean ellos actores activos de la sociedad, participando y debatiendo, en definitiva, siendo protagonistas. Sin dudas que da mucha esperanza ver a los jóvenes comprometidos, con ganas de debatir y hacer escuchar sus posiciones en temas que tienen que ver con sus presentes y futuro", remarcó Pablo Petrecca.

El Jefe del Gobierno de Junín, en sus palabras a los estudiantes, los instó a seguir participando porque "hoy la juventud está siendo protagonista del debate de temas fundamentales para nuestra sociedad y son actores fundamentales para fortalecer nuestra democracia, escuchando al otro, debatir y llegar a consensos comunes que nos permitan avanzar".

Por su parte, el Senador Nacional Esteban Bullrich, dijo que "ver a los jóvenes decir qué es lo que piensan y defender esas posturas es verlos formarse como ciudadanos. Esta idea de que se puedan escuchar entre ellos y ponerse en el lugar del otro no hace más que mejorar a nuestra sociedad y nuestro futuro".

Diálogo con los jóvenes

Al momento de hacer uso de la palabra para abrir la actividad, el senador Bullrich dijo que quería escuchar a los jóvenes, por eso, los instó a que le realizarán preguntas, con el objetivo de saber cuáles son los temas que les preocupan. Una de ella fue sobre el uso de las tecnologías y las redes sociales y su influencia en la vida cotidiana, sobre lo cual, el legislador respondió: "Las redes son una herramienta enorme, que nos permiten comunicarnos y como toda herramienta pueden ser utilizadas de buena o mala manera y lo que tenemos que hacer es educar, para utilizarlas de la mejor manera sin dañar o herir a nadie".

Otras de las preguntas, relacionada con la anterior fue sobre las acciones que se llevan a cabo desde el Estado para prevenir el bulling y ciberbulling, ante la cual, Bullrich sostuvo que "la forma más directa de trabajar es tratando estos temas dentro de la escuela, con los jóvenes y también los padres, que deben involucrarse más en esta cuestión. Aquí, el intendente Pablo Petrecca les recordó a los alumnos que "desde el municipio, en forma conjunta con el ministerio público fiscal y las escuelas, llevamos a cabo charlas tanto para alumnos como para los padres".

La última pregunta, apuntó a la cuestión que se debate en la Cámara de Senadores relacionada a la despenalización del aborto. "En términos generales veo con muy buenos ojos el rol de la mujer hoy y su participación más activa en la vida social. Respecto del proyecto de ley que se debate en el senado lo veo como algo importante y la primera reflexión que hago es que todavía hay mucho por hacer para que esa igualdad de género sea efectiva".

Respecto del tema aborto lo primero que hago es una autocrítica. Yo estoy a favor de la vida y creo que hay vida desde la concepción, por eso creo que el Estado pero no hice nada para que no hubiera abortos en la Argentina, porque es cómodo decir estoy en contra pero no hacer con los abortos clandestinos. Por eso me comprometo con el trabajo de muchas organizaciones que acompañan a las mujeres con embarazos no deseados".

"Yo apuesto a eso, quiero un país donde haya aborto cero, con o sin ley, haciendo mucho más en educación y en la disponibilidad de métodos anticonceptivos y preservativos para evitar embarazos no deseados y trabajar así en las causas de los problemas y no en las consecuencias de los problemas que no atendimos. Espero que, después del 9 de agosto, pase lo que pase, trabajemos todos juntos para evitar que una mujer deba enfrentar la decisión de hacerse o no un aborto", concluyó.