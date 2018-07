Orfeón Madrigal: Con un gran repertorio, lleva la música de aquí para allá

De la fusión del Orfeón Municipal -que luego fue Orfeón Junín- y el Madrigalito de niños, surgió hace doce años el coro Orfeón Madrigal que hoy dirige Mercedes Capurro.

“Fue en el 2006 cuando fusionamos ambos coros y surgió el Orfeón Madrigal que hoy tiene 25 coreutas, que van desde los 25 hasta los 78 años”, contó su directora quien agregó que “los integrantes de mayor edad son hombres, ya que no pierden tanto la voz como la mujer cuando se hace más mayor”.

El coro se reúne viernes y domingos en la sala de la Sociedad Española para realizar sus ensayos semanales y realiza distintas actividades para solventar los gastos que insumen las presentaciones y participaciones en la zona, en Buenos Aires e incluso en el país al mismo tiempo que aúnan esfuerzos por una misma pasión: el canto y la música.

Desde 2006

Con una comisión que preside Mercedes Capurro, los integrantes del coro trabajan codo a codo para poder solventar las distintas actividades que realizan.

Mercedes es profesora de música y se inició en el coro en el año 1990 cuando era “Orfeón Municipal”, lo dirigió en el año 2000 hasta el 2006 en que se fusionó y volvió a cantar, a ser parte de los coreutas. En el 2014 fue elegida por sus compañeros para dirigir.

“Nos reunimos periódicamente para organizar eventos porque es necesario recaudar fondos para costear viajes si no, no podríamos hacerlo. Somos un coro amateur, todo sale del bolsillo del coreuta”, explicó Mercedes.

“Solemos hacer tortas de trigo para vender, pollos, por lo menos una vez al mes, lo hacemos todos nosotros. Otras veces empanadas, siempre para recaudar”, contó, además de una rifa que organizaron para el mundial y que es otra de las actividades que organizan para solventar sus viajes para las presentaciones.

Presentaciones

Luego de participar en el Locro Patriótico y Solidario organizado por el Club de Leones, este sábado 7 participarán de los festejos del Coro de Arribeños que cumple 25 años y viajarán a Arenales para acompañar la celebración.

Además de participar de encuentros corales en Junín, el coro se presenta en toda la provincia y en el país.

“En septiembre iremos a Cerro Colorado Córdoba, en Octubre a La Ernestina en Buenos Aires, y en el mes de diciembre a Capital Federal, en lo que refiere a encuentros fuera de Junín”.

Repertorio y participaciones

“Luego, para la segunda mitad del año surgen presentaciones, a veces los coros organizan eventos y se invitar unos a otros; a veces invitan otros directores de coros, a veces hay amistad con los directores”, explicó Mercedes.

Para participar en Buenos Aires la agrupación coral envió un video, su currículum y fueron aceptados.

Pero las presentaciones no solo dependen de ser aceptados o no, mucho tiene que ver la cuestión de costos y los tiempos de los integrantes.

“Todo depende a veces de los costos, las fechas, muchos de los coreutas trabajan en comercios, otros son docentes, muy poquitos son autónomos como para poder manejar sus tiempos y horarios. A veces se complica”, aseguró la directora.

Dentro del repertorio, el coro se presenta variado con temas folclóricos, Tango, música latinoamericana, entre otras.

“Hay de todo. Estamos haciendo Jijiji de Los Redonditos de Ricota; Clara, de No te va gustar y canciones típicas de otros países como República Dominicana, Puerto Rico, Cuba. Diría que es un repertorio bastante amplio”, concluyó la directora.