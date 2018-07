Fiorini, en contra de desdoblar las elecciones

Un proyecto de ley presentado por el Frente Renovador en la Legislatura bonaerense busca separar las elecciones a intendentes de la provincia de Buenos Aires de los comicios provinciales y nacionales.

La norma, que está en la Legislatura para su revisión, faculta a los intendentes para anticipar y separar los comicios locales de la elección provincial y nacional. Pero además, los habilita a elegir el sistema de votación y el sistema de internas.

Al respecto, el senador provincial de Cambiemos por la Cuarta Sección Juan Fiorini afirmó a una agencia de noticias regional: “Este tema lo impulsan algunos intendentes por conveniencia propia, pero no para ayudar al sistema actual”.

En ese sentido, amplió: “A mi entender no necesita más fechas (separar elecciones), más burocracia, y menos aun, más gastos. Creo que si realmente queremos mejorar el proceso electoral, este no es el camino, sino todo lo contrario, y debemos pensar y debatir seriamente en modernizar y reformar el sistema actual, que como todos sabemos es obsoleto”, cerró.