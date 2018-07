El municipio aguarda un informe de Vialidad por grietas en la Circunvalación

La aparición de grietas en algunos sectores de la Avenida de Circunvalación generó un pedido de informes por parte del municipio para conocer las razones de las mismas que se evidencian especialmente entre Avenida Alvear y Ruta 188.

Democracia consultó al Secretario de Obras Públicas del gobierno de Junín, Marcelo Balestrasse, quien explicó que la Secretaría está al tanto de las fisuras y ya tomó las medidas pertinentes, que corresponden según el proyecto.

“Estamos al tanto de esta fisura porque toda la obra nos preocupa y nos ocupa. Siempre hacemos un seguimiento exhaustivo y esas fisuras las vimos. Surgieron en los lugares donde el tratamiento de la repavimentación es por decirlo de alguna manera, no tan exhaustivo, no tan a fondo”, explicó.

En detalle, Balestrasse indicó que “hay partes de la Circunvalación donde se fue hasta el paquete estructural de base y hay partes en las que se hizo un reciclado de la capa asfáltica según lo consideró el proyecto”.

Donde se hizo un tratamiento de base, de paquete estructural desde El Carpincho hasta Posadas, según el funcionario, “no presenta ningún tipo de fisuración hasta el momento”.

La fisuración se presenta en sectores desde la Ruta 188 hasta El Carpincho “donde se hizo un trabajo de reciclado de capa asfáltica y vuelta a armar la carpeta asfáltica estructural. Ahí es donde presenta fisuraciones y sobre todo, entre Avenida Alvear y 188 debido al gran tránsito de rodamiento pesado que circula”, explicó Balestrasse.

Pedidos de informes

Desde el municipio se elaboraron las órdenes de servicio correspondientes a la empresa y a su vez, informaron a Vialidad para que elabore un informe técnico sobre el producto de estas fisuras.

“Vialidad se hizo presente con un equipamiento especial, estudió la parte estructural del camino y eso demostró que está perfecto y si visualiza que las fisuras de las viejas bases se copian en la carpeta nueva y es algo que no se ve hasta que se produce y no se puede anticipar donde se puede producir o no una fisura, pero el trabajo está realizado como corresponde al pliego de licitación”, indicó el secretario de Obras Públicas.

“Para ello hizo un informe, que estamos esperando oficialmente para trasladarlo a la empresa y que la misma, de acuerdo a la obra de servicio que hicimos y a este informe proceda a reparar estas fisuras”.

Aún así, Balestrasse insistió que “desde el punto de vista estructural no hay ningún tipo de inconveniente”.

“Es un llamado de atención”

Maximiliano Berestein, concejal del bloque del Frente Renovador, explicó a Democracia que “es un llamado de atención para que se reclame a la empresa. Solo ejercemos el rol de control”.

Según el edil, tras reclamos de vecinos, se hicieron presente en algunos sectores del tramo de la avenida de Circunvalación para tomar imágenes. “La obra no tiene ni un año de construida, están a la vista grietas de tres o cuatro metros de largo, con profundidad y nos preocupa porque es una obra nueva, millonaria y se hizo con los recursos de los juninenses y los bonaerenses”, destacó Berestein.

“El planteo va a pasar porque el municipio pueda hacer los reclamos correspondientes para que la empresa se haga cargo porque ni siguiera se entregó la obra”.

Por su parte, Balestrasse aclaró: “Estamos sobre la obra en si, si bien el Frente Renovador lo muestra como un hallazgo propio, es algo que cualquiera puede pedir el pliego de licitación y ver ya el informe hecho al respecto mucho tiempo atrás de la fecha de hoy” y destacó: “Nos ocupa el seguimiento de la obra como el de tantas otras de caminos o calles de la ciudad donde hay que levantar el pavimento como es el caso de barrio del Carmen donde ya están las órdenes para que la empresa lo haga. Del mismo modo en San Francisco de Asís con el cordón cuneta”, concluyó.