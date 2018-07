El SEC Junín pide una suba de un 10% más en dos cuotas

El sector comercial y el gremio mercantil acordaron un aumento adicional del 10 por ciento para el corriente año que corrige el acuerdo inicial alcanzado en las negociaciones paritarias, que era del 10 por ciento en abril y el 5 por ciento en agosto, con cláusula de revisión a fin de año.

Según fuentes empresarias, el convenio establece un aumento del tres por ciento para octubre, otro porcentual similar para noviembre y cuatro por ciento en enero. Con este acuerdo, el aumento salarial para todo el año se ubicará en el 25 por ciento pero sin cláusula gatillo.

Se trata de uno de los primeros convenios que corrigen la paritaria desde que se produjera el fuerte aumento en los precios que incide sobre la inflación anual.

En una entrevista con TeleNoticias (TeleJunín), Federico Melo, subsecretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín, afirmó que aún no se firmó y se especula que esta semana lo firmará para homologarlo la semana que viene. Asimismo, declaró que el pedido que se hará desde la representación gremial del distrito es que el aumento sea en dos tramos y no en tres como se viene manejando.

“La Federación firmó un aumento del 15%, pero hoy la pauta inflacionaria es otra, por eso es inminente la reapertura, para que esto se pueda reabrir y como mínimo equiparar la paritaria a un 25%”, afirmó.



Empleo

Con respecto a la situación económica que atraviesa el sector y eventuales despidos, el sindicalista aclaró: “Ha habido pocos despidos, no se ha observado ninguna empresa que haya tomado la decisión de despedir masivamente”.

Y agregó: “Sí lo que encontramos es falta de incorporaciones, es total, desde el año pasado vemos que las empresas han frenado la incorporación de personal, y es una clara señal de alarma, que nos llama la atención, pero bueno, este parate que hay, esta baja en el consumo repercute de manera negativa”.



“Caída del salario”

“Vemos en los diarios que han bajado más de un 4% las ventas en junio con respecto al mismo mes del año pasado, según un informe de CAME, y esto se ve en los centros comerciales, vemos la poca afluencia de gente, cuando vamos a las grandes superficies también vemos que en la semana la gente está yendo poco y cuando va consume lo básico, realmente la caída del salario se está notando, por eso desde el Sindicato a nivel local estamos elevando un petitorio a la Federación para tratar de reabrir las paritarias y que realmente el salario alcance para el grupo familiar”, dijo.