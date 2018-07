Planean crear aulas, laboratorios y un espacio de producción en el predio de la ex Angerlac

Tras el anuncio de la compra del predio y el inicio de las tareas de refacción, el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit y el intendente de Junín, Pablo Petrecca, recorrieron las instalaciones de la ex fábrica Argenlac, donde la casa de Altos Estudios planea crear aulas, un laboratorio, un espacio para la producción, un frigorífico que tendrá producción animal y brindará servicio de certificación de calidad.

Tras la recorrida, Guillermo Tamarit indicó que "tras coincidir con Pablo (Petrecca) en el lanzamiento de la escuela de equinoterapia en la Sociedad Rural y le comenté del interés que teníamos desde la universidad de que viera como está hoy este predio pero fundamentalmente contarle cuál es la intervención que quiere hacer la universidad en este predio que tiene un alto impacto emocional en todos los juninenses".

"Como en todo los espacios en el que nos ha tocado dar un nuevo destino, por supuesto vamos charlando y contando qué es lo que hacemos, para escuchar opiniones. Estar aquí nos permite tomar real dimensión del lugar y del desarrollo que hay que hacer", agregó el rector. Por otra parte informó que "ya está en marcha la obra y que en un tiempo razonable podamos estar presentando la primera etapa".

Por último, Tamarit sostuvo que "la idea es en este predio consolidar nuestra carrera de alimentos e incorporar alguna carrera de grado que esté relacionada con la producción animal, algo que hemos charlado con la sociedad rural ya que es una de las temáticas que le falta ofrecer a la UNNOBA. De esta manera queremos seguir desarrollando estos aspectos que están íntimamente relacionados con la producción de la región".

Vale mencionar que, según informaron desde la universidad, en principio se desarrollará la etapa que contempla las aulas y los laboratorios, en el sector donde se hacía la producción de quesos de Argenlac. Allí se pondrá en valor la infraestructura existente y se acondicionará para realizar aulas. La propuesta universitaria es que los estudiantes puedan vincularse con la práctica en sus cursadas.

Por su parte, el intendente Pablo Petrecca, manifestó su agradecimiento al rector por la invitación y remarcó que "este es un predio impresionante, que genera un poco de nostalgia porque aquí funcionaba una empresa muy grande. Es importante que haya sido la UNNOBA quien ha realizado la inversión y adquirir este lugar porque cada acción de la universidad, además de recuperar el espacio, permite el desarrollo de la oferta académica y eso potencia a Junín y hace que crezca".

"Me mostraron el proyecto y no tengo dudas de que se convertirá este lugar en uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, lindero a lo que será la autopista. Que la universidad crezca es crecimiento para Junín y la región. Me voy contento de que este lugar por años abandonado se convierta en más progreso para todos", resaltó el Jefe del Gobierno de Junín para terminar.