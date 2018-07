Jornada sobre la Ley de Acceso Justo al Hábitat, organizada por Don Ito

Se llevó a cabo la Jornada “Ley de Acceso Justo al Hábitat como instrumento de gestión urbana” (Ley provincial 14.449) en el Aula Magna de la Unnoba, organizada por los voluntarios de la Organización Don Ito.

Con un marco de alrededor 50 personas, entre vecinos, estudiantes de Trabajo Social, Legisladores locales y provinciales se realizó esta primera jornada.

Desde la organización Don Ito señalaron que hace ya tiempo vienen trabajando ejes relacionados al déficit habitacional que atraviesa nuestra ciudad. Sus integrantes participaron del Consenso Nacional de Hábitat Digno, desarrollado en el Anexo de la Cámara del Senado durante el año 2017 y del Relevamiento de Asentamiento Informales 2015-2016 de Techo.

Por otra parte, realizan recorridas periódicas por los barrios que relevaron y están permanentemente siguiendo y exigiendo la finalización de la reubicación de Barrio Norte, proyecto que presentaron en el Concejo Deliberante hace unos años junto a los vecinos y que los legisladores locales aprobaron por unanimidad.

Detalles

La Jornada realizada en el Aula Magna consistió principalmente en informar acerca de las herramientas que brinda y garantiza la Ley Provincial 14.449, el rol del Estado Provincial y Municipal, las tareas y funciones de las organizaciones y la necesidad de la creación de un Concejo Local de Hábitat.

La misma estuvo a cargo de la licenciada en Trabajo Social, Ana Pastor, vicepresidenta de la Asociación Civil Madre Tierra e integrante del Concejo Provincial de Hábitat y de Darío Zaffalon integrante del Concejo Local de Hábitat de Avellaneda.

Entre los presentes estuvieron la directora de Planificación Municipal, Laura Franco, Trabajadoras/es Sociales de distintas áreas, la encargada del Proyecto Noroeste, licenciada Moreno, estudiantes de carreras afines, la diputada provincial Valeria Arata, los concejales Carolina Echeverría, Victoria Muffarotto y Rodolfo Bertone, el Sindicato de Amas de Casa, Sindicato de Mujeres de AFIP, Activistas feministas, miembros de la Casa del Pueblo, y vecinos.

Al respecto, Pablo Rodríguez, el voluntario de Don Ito, expresó: “Como voluntario estoy muy convencido de que este tipo de jornada, sirve, en primer lugar para instalar la problemática del déficit habitacional, formándonos para tomar conciencia acerca de las herramientas legales que existen y cómo desplegar las soluciones, y en segundo lugar para juntarnos en un punto común que nos preocupa y le debería preocupar a todos/as.

Cuando de manera periódica recorro los barrios más populares de la ciudad, y me encuentro con los vecinos que allí habitan, todos/as están con muchas ganas de salir de esa situación, nadie elige vivir en una vivienda de chapa, y lamentablemente en Junín, tenemos demasiadas. No podemos seguir negando la existencia de estos barrios periféricos, hay que tomar las riendas y buscar soluciones, las herramientas están, que no se quiera hacer es otro tema. Por otro lado, confió en el rol de las organizaciones, ya que en Junín, no escuche ni leí en tiempo de elecciones ninguna propuesta relacionada al hábitat por parte de los partidos políticos. Es terrible que quienes buscan representarnos no tomen la problemática del déficit habitacional como una política social, que no solo mejoraría la vida de las personas que viven en barrios populares, sino de todos/as.”

Para finalizar, el voluntario se refirió a la organización Don Ito, señalando que por primera vez tuvo la oportunidad de expresarse dentro de la Unnoba, y que para ellos es importante que esta actividad se hiciera en dicho lugar, porque la Universidad es el ámbito académico por excelencia de la ciudad y “es el lugar propicio para que se desarrollen este tipo de debates, donde las clases y estratificaciones sociales desaparecen, un lugar que es de todos y para todos”.