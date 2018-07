Docentes aseguran que peligra el inicio de clases luego del receso de invierno

En el día de ayer se cumplió una nueva jornada de paro nacional, convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) para reclamar por una nueva reunión de paritarias y especialmente para repudiar los recientes hechos de violencia y agresiones que vivieron docentes de Chubut y Corrientes. La movilización marchó hacia el Ministerio de Educación.



Según Ctera se registró un acatamiento de entre el 87% y el 90% en la provincia y del 90% en el país.

El Secretario General de SUTEBA y Adjunto de CTERA, Roberto Baradel, declaró que “hay una persona designada para el Ministerio de Educación que no está a la altura de las circunstancias. Y un Estado que se ausenta de las responsabilidades que tiene. Ojalá se despierten y vean cómo están dejando a la Educación Pública".

Por su parte, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, criticó la medida de fuerza y afirmó que "cada paro que hace Ctera es un paro político", que "no tiene sentido".

El funcionario aseguró que Ctera "intenta nacionalizar y politizar un conflicto que debe estar en la provincia en la que se ha dado (Chubut)".

El ministro planteó que "por un conflicto en una provincia argentina, otras 23 deben sufrir de un paro. Esa es la lógica, no resiste análisis".

Hay muchos avances de políticas educativas que van en contra de los derechos adquiridos de los docentes. Es lógico que los docentes se expresen. Francina Sierra. Suteba

Esta paritaria no es solamente salarial sino que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo con condiciones laborales,de salud, infraestructura. María Inés Sequeira. Udeb

Adhesión local

En nuestra ciudad Maria Inés Sequeira, secretaria de Udeb destacó que la adhesión “fue por arriba del 80%”.

Asimismo resaltó que “la convocatoria se dio por los docentes agredidos en Chubut y en Corrientes, y en defensa de la escuela pública”.

Sequeira recordó que aún aguardan una nueva convocatoria para discutir paritaria: “Estamos esperando hace más de 70 días una convocatoria a paritarias y no llega. Esta paritaria no es solamente salarial sino que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo que son condiciones laborales, condiciones de salud, infraestructura, comedores, transporte. Estamos viendo todas estas cuestiones, es una pérdida de derechos contínua. Y por eso exigimos que haya una paritaria provincial de manera urgente”.

Desde Udeb Junín a partir de esta semana empezarán a trabajar con los delegados y cada uno de los docentes “para poder armar un mandato para poder llevar al congreso que será antes del receso escolar”.

La titular de Suteba, Francina Sierra destacó un 90% de adhesión en la provincia y una cifra similar a nivel local.

“La adhesión fue más que suficiente y viene creciendo por todas las cuestiones que se vienen dando en educación. Hace seis meses que no tenemos paritarias, no podemos tener aumento de salario, seguimos con un salario de noviembre de 2017, aparte de las sumas fijas que la gobernadora anuncia por conferencia de prensa”, remarcó.





Posible “no inicio”, luego de las vacaciones

Sierra reclamó: “Hay muchos avances de políticas educativas que van en contra de los derechos adquiridos de todos los docentes. Es lógico que los docentes se expresen. Es un reclamo salarial pero se van agregando cuestiones”.

Entre esas cuestiones, la titular de Suteba Junín enumeró: “Infraestructura, servicio alimentario, transporte, aumentos de copagos, la situación de riesgo de nuestro IPS, políticas que avanzan en precarizar el trabajo docente, como los equipos de orientación escolar, sacándolos de las escuelas en las que pertenecen para convertirlos en equipos de distrito, lo que genera una flexibilización laboral con un sistema diferente al que vienen teniendo y perjuicios en la carrera docente y hasta en su jubilación. Además, siguen los cierres y fusiones de cursos”.

Los gremios docentes aguardan una convocatoria antes del receso invernal que será en dos semanas.

“De todos modos el 10 y 11 de julio vamos a tener asambleas por escuelas de todo el frente de unidad para decidir las medidas a llevar a cabo después del receso invernal”, estimó Sierra y agregó, “el 12 de julio Suteba se reúne para resolver el mandato que llevaremos provincialmente y se definirán las medidas luego del receso, que estamos casi seguros que va a ser un no inicio”, concluyó.