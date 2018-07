Petrecca visitó el relleno con Mosca y dijo: “Fueron muchos años de desidia”

Tras el saneamiento del basural, el intendente Pablo Petrecca recorrió el predio del relleno sanitario con el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca. “Haber transformado estas 25 hectáreas abandonadas, que generaban un gran daño ambiental y a la salud, haber creado un vivero experimental y hacer un gran trabajo con los recuperadores, es un orgullo para esta gestión”, resaltó el jefe comunal.

"Siempre hablábamos con Manuel (Mosca) sobre este predio y el desafío que teníamos de convertirlo en un verdadero relleno sanitario, algo que implicaba una inversión muy grande del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de un gran compromiso que tuvo el entonces director del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Finalizado el importante trabajo de reconversión habíamos invitado al presidente de la Cámara a que venga a la inauguración, no pudo venir y hoy está concretando esa visita", afirmó Petrecca en diálogo con la prensa.

Los legisladores provinciales Laura Ricchini y Juan Fiorini, concejales y funcionarios del municipio también participaron de la recorrida.

“Hacer y estar”

“Fueron muchos años de desidia y hoy lo hemos convertido en el primer basural a cielo abierto saneado por la gobernadora María Eugenia Vidal", resaltó el jefe comunal.

Y el funcionario remarcó que "desde el primer día, y en el marco del hacer y estar que nos pide la gobernadora, permanentemente trabajamos junto a legisladores, ministros y la propia gobernadora, mucho más en momentos dónde el vecino necesita ser escuchado y tener respuestas ya sea del municipio, la Provincia y la Nación".

"Este era en espacio, como dije, abandonado, con un fuerte impacto negativo desde lo ambiental, en la salud, mucho más de aquellos que trabajan aquí, inclusive chicos, y antes la política decidía sus acciones pensando en los votos y esta obra, que no se ve, como la de desagüe en el sector norte de la ciudad, la de cloacas en La Merced, Los Almendros y Ricardo Rojas, barrios por años postergados y que hoy el Estado municipal piensa en ellos y mejora la calidad de vida de los vecinos".

Mosca: “Defender a los bonaerenses”

Por su parte, Mosca dijo: "Hoy, con los legisladores de Junín Juan Fiorini y Laura Ricchini y con el intendente Pablo Petrecca nos sentimos parte de un mismo equipo, sobre todo cuando proyectamos en las discusiones presupuestarias este tipo de obras y delineamos cuáles serán las obras que, a pesar de no ser marketineras, son las que necesitaban los vecinos de Junín para mejorar sus vidas en cuestiones básicas como salud y medioambiente".

"Temas que preocupaban a Pablo cuando era candidato y hoy, dos años y medio después y tras el compromiso de la gobernadora y la inversión de alrededor de 40 millones de pesos lo hemos concretado, algo para resaltar en una provincia donde no ocurría que las obras llegaran y se quedaran para siempre", agregó el hombre fuerte de Vidal en Diputados.

Por otra parte, contó que "en esta visita a la ciudad de Junín hemos trabajado sobre cómo está la ciudad, cuáles son las inquietudes que tiene el vecino, tomando contacto con ellos, porque tenemos la convicción de que los vecinos necesitan que caminemos al lado de ellos, los escuchemos, mucho más en esta etapa de complicaciones y los vecinos están haciendo un sacrificio muy grande, cosa que agradecemos y por eso estamos cerca".

Consultado sobre el presente de la provincia, Mosca afirmó: "Estamos trabajando para defender los derechos de los bonaerenses y dispuestos a realizar los esfuerzos que haya que hacer por el bien del país, pero a la hora de defender los derechos de los bonaerenses estaremos juntos, con la oposición también, defendiendo las obras que le mejoran la calidad de vida a los vecinos, como las de cloacas, agua potable, este relleno, la Circunvalación y muchas otras, que así como arrancaron se van a terminar".

"En cada recorrida, en cada municipio, los vecinos nos cuentan del esfuerzo que están haciendo y nosotros somos consciente de eso, al igual que nosotros quieren que la inflación baje más rápido y que los precios no se muevan tanto y en ese punto hay un compromiso muy fuerte del gobierno provincial, luchando contra el narcotráfico, el absoluto compromiso de luchar contra las mafias, bajando la mortalidad infantil como lo hicimos, mejorando los servicios de salud y terminar este mandato con el 25 por ciento de la infraestructura provincial resuelta y que la gente necesita de manera urgente", señaló.